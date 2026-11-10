Trồng rừng để phục hồi hệ sinh thái ven biển

Rừng ngập mặn được xem là một trong những hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho môi trường và cộng đồng ven biển. Hàng rào chắn tự nhiên rừng ngập mặn góp phần giảm sức tác động của sóng, hạn chế xói lở, bảo vệ bờ biển và hệ thống đê biển trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai.

Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn là môi trường sinh trưởng và cư trú của nhiều loài thủy sinh, góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản tự nhiên và hỗ trợ các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.

Tại khu vực bờ đê biển thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, nơi có vai trò quan trọng trong bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và duy trì các giá trị sinh thái đặc trưng của vùng ven biển, các đơn vị đã phối hợp triển khai trồng mới 1 ha rừng ngập mặn với tổng số 2.000 cây.

Sau đợt trồng mới, 1 ha rừng ngập mặn tại Thái Thụy sẽ được chăm sóc, duy trì và giám sát trong ba năm nhằm hỗ trợ cây sống, phát triển phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương. MSD United Way Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nước sạch, Kỹ thuật nông nghiệp, Bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy và các đơn vị chuyên môn thực hiện trước khi bàn giao cho địa phương tiếp tục quản lý, bảo vệ.

“Trồng một cây ngập mặn hôm nay là góp thêm một phần lá chắn bảo vệ làng xóm, gìn giữ sinh kế và vun đắp một tương lai an toàn hơn cho con em chúng ta. Với người dân Thái Thụy, mỗi cánh rừng lớn lên đều gắn với sự bình yên của vùng đất ven biển và nguồn sống của cộng đồng.

Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của MSD United Way Việt Nam cùng các doanh nghiệp, tổ chức và tình nguyện viên; đồng thời mong bà con cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ để những cây trồng hôm nay thực sự lớn thành rừng, mang lại lợi ích lâu dài cho địa phương”, ông Vũ Phúc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Thái Thụy cho biết.