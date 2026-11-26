Đổi mới tư duy sản xuất, chủ động tìm đầu ra

Những ngày cuối tháng 11, giữa trùng điệp núi đá vùng biên Sơn Vĩ, màu xanh của những luống cải thảo, bắp cải ở thôn Mỏ Phàng nổi bật trên nền đá xám. Những vườn rau đang kỳ thu hoạch cho thấy sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm kinh tế của đồng bào nơi đây.

Tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, từ tháng 6-2026, một số hộ dân trong thôn đã liên kết trồng rau an toàn, hướng tới cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, nội trú của các trường học trên địa bàn xã.

Thành viên Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ chăm sóc rau, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với vai trò Trưởng thôn Mỏ Phàng, chị Mua Thị Và tích cực vận động bà con thay đổi phương thức canh tác, khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, từng bước hình thành mô hình kinh tế có sự liên kết giữa các hộ gia đình.

Chị Mua Thị Và cho biết: “Ban đầu, chúng tôi vận động một số hộ mạnh dạn tham gia để bà con thấy được hiệu quả của việc trồng rau theo hướng hàng hóa. Trước mắt, thôn tập trung duy trì mô hình, chú trọng chất lượng sản phẩm. Khi đầu ra ổn định, chúng tôi sẽ vận động thêm các hộ tham gia, giúp bà con có thêm nguồn thu nhập”.

Từ mô hình trồng rau với diện tích ban đầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Vĩ đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng với 6 hộ gia đình tham gia, do chị Vàng Thị Dính làm Tổ trưởng. Việc thành lập tổ hợp tác đánh dấu bước chuyển từ canh tác riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên những luống bắp cải chuẩn bị thu hoạch, chị Vàng Thị Dính phấn khởi khi nói về kết quả bước đầu của mô hình. Đến nay, các hộ đã thu hoạch, tiêu thụ hai đợt rau với tổng sản lượng hơn 1.000 kg, giá bán từ 10.000 đến 12.000 đồng/kg.

Chị Vàng Thị Dính, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Mỏ Phàng, chăm sóc rau chuẩn bị thu hoạch.

Chị Vàng Thị Dính chia sẻ: “Trồng rau có nơi tiêu thụ, có thêm thu nhập nên bà con ai cũng phấn khởi. Tham gia tổ hợp tác, các hộ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Nếu đầu ra ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống”.

Điểm đáng chú ý của mô hình là lựa chọn thị trường ngay tại địa phương. Nhu cầu rau xanh thường xuyên của các bếp ăn trường học giúp các hộ chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn chủng loại và cân đối sản lượng phù hợp. Hướng liên kết này vừa giúp người dân giảm bớt nỗi lo về đầu ra, vừa hướng tới cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng phục vụ bữa ăn của học sinh.

Cùng với đó, chợ Mỏ Phàng được đưa vào hoạt động từ tháng 8-2026 cũng mở thêm cơ hội giao thương, giới thiệu và tiêu thụ nông sản cho người dân.

Mở hướng sinh kế bền vững cho đồng bào vùng biên

Sơn Vĩ là xã vùng cao biên giới có hơn 20.500 nhân khẩu, với 11 dân tộc cùng sinh sống. Địa hình chủ yếu là núi đá, đất canh tác phân tán, giao thông cách trở khiến việc phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, những mô hình kinh tế có quy mô phù hợp, tận dụng được lợi thế địa phương và nhu cầu tiêu thụ tại chỗ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của đồng bào.

Mô hình trồng rau được trồng xen canh với cây ăn quả tại thôn Mỏ Phàng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân.

Gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030, xã Sơn Vĩ chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, phát huy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Sùng Mí Nô, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ cho biết: “Địa phương khuyến khích người dân liên kết trồng rau an toàn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước mắt ưu tiên cung cấp rau sạch cho các trường học trên địa bàn, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho học sinh”.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và xã Sơn Vĩ tham quan mô hình trồng rau an toàn tại thôn Mỏ Phàng.

Theo đồng chí Sùng Mí Nô, thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng hỗ trợ kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và kết nối thị trường; trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế, từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng thôn.

Giữa vùng núi đá biên cương, những luống rau xanh ở Mỏ Phàng hôm nay tuy chưa mang lại nguồn thu lớn nhưng đã mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, việc gắn sản xuất với thị trường đang từng bước tạo nền tảng để đồng bào các dân tộc Sơn Vĩ chủ động vươn lên, cải thiện đời sống trên chính mảnh đất quê hương.