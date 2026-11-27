Người dân ở phường Hồng Quang phấn khởi thu hoạch củ niễng.

Khẳng định giá trị trên đồng đất trũng

Mỗi độ đầu đông, khi gió heo may tràn về cũng là lúc những củ niễng trắng ngần, mập mạp vào mùa thu hoạch. Từng là loại cây mọc tự nhiên trên những vùng đất trũng, niễng nay đã trở thành nông sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân tại phường Hồng Quang.

Gắn bó với đồng đất nơi đây từ lâu, cây niễng trước kia chủ yếu mọc ven ao, hồ, kênh mương. Người dân chỉ thu hái theo mùa, chưa chú trọng chăm sóc hay coi đây là cây trồng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trước nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, bà con đã chủ động tách mầm, nhân giống, mở rộng diện tích và từng bước đưa cây niễng vào sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, việc tận dụng những chân ruộng lúa trũng thấp, canh tác kém hiệu quả để trồng niễng đã giúp người dân nơi đây mở ra hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Bà Đào Thị Thúy (tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang) cho biết: “Gia đình tôi hiện canh tác gần 2 mẫu niễng, đến nay đã thu hoạch khoảng 2/3 diện tích. Trước đây, toàn bộ diện tích này đều trồng lúa, nhưng do ruộng trũng, sản xuất kém hiệu quả nên năm 2003, thấy các hộ xung quanh trồng niễng cho thu nhập khá, gia đình tôi cũng mạnh dạn chuyển đổi. Qua nhiều năm canh tác, tôi nhận thấy cây niễng phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp nhưng cho thu nhập cao hơn trồng lúa”.

Do thời vụ ngắn và nhu cầu thị trường cao, giá bán củ niễng thường gấp đôi, thậm chí gấp ba so với nhiều loại nông sản khác.

Theo bà Thúy, củ niễng đầu vụ có giá bán từ 30.000-40.000 đồng/bó 10 củ, đến cuối vụ giảm còn 15.000-25.000 đồng/bó. Với mức giá này, sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, mỗi sào niễng mang lại lợi nhuận khoảng 7-8 triệu đồng từ bán củ. Đây là nguồn thu đáng kể, tạo động lực để gia đình bà duy trì và mở rộng diện tích trồng niễng thay cho cây lúa trước đây.

Không chỉ củ niễng mang lại nguồn thu, phần lá sau khi cắt cũng được các thương lái mua về sấy khô, làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh tế từ cây niễng không chỉ đến từ việc thu hoạch củ mà còn được nâng lên nhờ khai thác phần lá. Thời gian gần đây, lá niễng sau khi cắt tỉa được người dân thu gom, bán cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Do quá trình canh tác không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lá niễng đáp ứng yêu cầu về độ an toàn của nguyên liệu, được các đơn vị thu mua với giá từ 1.000-2.000 đồng/kg. Theo tính toán của người trồng, mỗi sào niễng có thể mang lại thêm khoảng 2 triệu đồng từ bán lá. Đối với những diện tích chuyên trồng niễng để khai thác lá, mỗi năm có thể cắt tỉa 3 lần, cho nguồn thu từ 5-7 triệu đồng/sào.

Những ruộng niễng xanh mướt, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với trồng lúa.

Ông Lại Viết Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hồng Quang cho biết: Cây niễng tại vùng đất Hồng Quang được người dân địa phương trồng phổ biến từ khoảng năm 2000. Hiện nay, toàn phường Hồng Quang có gần 29 ha trồng niễng, tập trung chủ yếu tại tổ dân phố An Lá. Niễng thường được xuống giống vào đầu xuân, người dân bổ sung dinh dưỡng bằng phân chuồng hoặc phân NPK. Nhờ đặc tính sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cây không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và khả năng thích nghi với chân ruộng trũng, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với cây lúa.

Để phát triển thành cây trồng hàng hóa, người dân đã chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, kết hợp kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua thực tế để hoàn thiện quy trình canh tác và nhân giống. Hội Nông dân phường Hồng Quang cũng phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng hội viên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Thời gian tới, Hội phối hợp với địa phương tiếp tục định hướng phát triển vùng trồng niễng, hướng dẫn người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời nghiên cứu xây dựng sản phẩm niễng đạt tiêu chuẩn OCOP, từng bước nâng cao giá trị và thương hiệu nông sản địa phương.

Mở hướng chuyển đổi cây trồng

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trên đồng đất Hồng Quang, cây niễng còn bước đầu được đưa đến một số địa phương khác trong tỉnh.

Tại xã Liêm Hà, sau khi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm từ mô hình ở phường Hồng Quang, Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Liêm Cần đã đưa giống niễng về trồng thử nghiệm tại cánh đồng Chuôm, thôn Tam Tứ. Đây vốn là khu vực đồng trũng thấp, nhiều diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả, chỉ canh tác được một vụ, thậm chí bị bỏ hoang. Năm 2025, sau khi khảo sát điều kiện đồng đất, Hợp tác xã quyết định triển khai mô hình trên diện tích hơn 2 ha, kỳ vọng khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai của địa phương.

Đặc tính ưa nước giúp cây niễng thích nghi với điều kiện đồng đất trũng.

Là mô hình mới triển khai tại địa phương, quá trình đưa cây niễng vào sản xuất cũng đặt ra không ít khó khăn cho Hợp tác xã và các hộ tham gia.

Anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Liêm Cần cho biết: Đây là lần đầu tiên cây niễng được đưa vào trồng tại địa phương nên chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình sản xuất, bản thân tôi cũng phải chủ động tìm hiểu thêm kiến thức, học hỏi kỹ thuật chăm sóc rồi cùng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con để cây sinh trưởng, phát triển tốt và phù hợp với điều kiện đồng đất.

Đặc biệt, cây niễng có khả năng tái sinh bằng cách tách mầm từ gốc cây mẹ, vì vậy chúng tôi chỉ cần đầu tư giống ở vụ đầu tiên, những vụ sau có thể chủ động nhân giống tại chỗ. Mặt khác, ruộng trồng niễng được cải tạo, làm đất tương tự ruộng lúa nên bà con không mất nhiều thời gian làm quen với kỹ thuật canh tác, thuận lợi khi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng niễng.

Thu hoạch niễng không đòi hỏi nhiều công sức như đối với cây lúa.

Qua 2 vụ trồng thử nghiệm trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, cây niễng cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng tại xã Liêm Hà, sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh. Đáng chú ý, vụ thu hoạch đầu tiên, giá trị sản xuất đã đạt 10 triệu đồng/sào. Kết quả bước đầu cho thấy cây niễng là lựa chọn có triển vọng đối với những chân ruộng trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả, tại địa phương.

Ông Lại Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Hà cho biết: “Từ kết quả bước đầu của mô hình, địa phương nhận thấy cây niễng là một trong những cây trồng phù hợp để chuyển đổi trên những diện tích đất lúa trũng thấp, sản xuất kém hiệu quả. Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu, học tập mô hình; đồng thời phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liêm Cần hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Việc mở rộng diện tích sẽ được thực hiện phù hợp với điều kiện đồng đất và nhu cầu của người dân, qua đó từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, hạn chế tình trạng ruộng bỏ hoang, nâng cao thu nhập và cung cấp sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng”.

Cây niễng thích nghi tốt với vùng đất trũng, cho những củ niễng trắng ngần, mập mạp.

Những bó niễng trắng ngần theo chân người nông dân ra chợ không chỉ mang theo hương vị đặc trưng của mùa đông mà còn chứa đựng thành quả của một hướng chuyển đổi sản xuất hiệu quả. Từ những chân ruộng trũng từng canh tác lúa kém hiệu quả, cây niễng đã bén rễ, sinh trưởng và mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho người trồng. Đằng sau đó là sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm của người nông dân trong lựa chọn cây trồng phù hợp với đồng đất quê mình. Đó cũng là cách để những thửa ruộng tưởng chừng khó phát huy giá trị tiếp tục được đánh thức, góp phần làm giàu từ chính tiềm năng của quê hương.