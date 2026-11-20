“Mùa” đến trường bằng ghe

Vùng càng là tên gọi những xóm, làng nhỏ nằm rải rác giữa cánh đồng bao la. Tuy không quá xa xôi với trung tâm các xã nhưng từ lâu, các càng thường được gọi là những “ốc đảo” bởi sự phân bố khá biệt lập, đi lại gian nan. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ khi cánh đồng ngập nước bạc trắng, trông từ xa những “ốc đảo” này như những chấm xanh nổi lên thật hiu quạnh. Những con đường độc đạo dẫn đến các càng lúc ấy hầu hết bị chia cắt, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, thuyền.

Thầy giáo Nguyễn Văn Huynh, phụ trách điểm trường vùng càng cho biết, từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, dù ít có những đợt mưa lớn song điểm trường đã hai lần bị nước ngập vào sân trường, học sinh phải đi lại bằng ghe, thuyền. Những ngày giữa tháng 11 này, các đợt mưa lớn diễn ra, nước từ ngoài tuyến đê bao và sông Ô Lâu đổ về khiến cánh đồng xung quanh điểm trường càng bắt đầu dâng lên. Nhìn lượng mưa ào ạt trút xuống, thầy Huynh lo lắng chia sẻ: “Nếu mưa lớn thêm 1-2 ngày nữa, chắc chắn điểm trường sẽ ngập vào sân.

Lúc đó các em học sinh ở các khu dân cư sẽ phải đến trường bằng ghe”. Theo thầy Huynh, chuyện học sinh ở vùng càng đi học bằng ghe chẳng có gì lạ. Bởi các em học ở điểm trường chủ yếu sinh sống tại các càng như: Hội Điền, An Thơ, Hưng Nhơn, Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng); Cây Da (xã Diên Sanh)-những nơi thường xuyên bị ngập. Ngập sâu nhất là ở Hội Điền, mực nước thường dâng lên từ 0,5m trở lên tại khu dân cư.

Phụ huynh đưa đón con em đến điểm trường càng bằng ghe vào mùa mưa lũ - Ảnh: Đ.V

Ông Nguyễn Ngọc Văn, ở càng Hội Điền, phụ huynh có con đang học ở điểm trường càng cho biết, vào mùa mưa nước dâng chia cắt khu dân cư, ông và nhiều gia đình phải luân phiên cắt cử nhau chạy ghe đưa con đến trường. “Vào mùa mưa lũ, các cháu thường phải thức dậy từ 5 giờ sáng, sau đó được người lớn chống ghe đưa đến tập kết ở một điểm cao trong thôn.

Rồi từ đây, hai người lớn được cắt cử sẽ điều khiển một ghe đưa các cháu vượt quãng đồng ngập nước dài gần 2km để đến điểm trường. Nhiều cháu còn mang theo xe đạp lên xuống ghe rất vất vả. Mỗi ngày chúng tôi đưa đón 2 lượt như vậy. Tuy vất vả và không kém phần nguy hiểm nhưng cả phụ huynh lẫn học sinh đều không mong muốn việc học bị gián đoạn”, ông Văn cho biết.

Em Nguyễn Gia Hân, lớp 5E ở càng Hội Điền có “thâm niên” đi học bằng ghe nhiều năm cho hay: “Những bữa nước ngập, em thường được ba mẹ hoặc người lớn trong thôn đưa đi học bằng ghe. Có bữa thì thầy Huynh chèo ghe đưa chúng em đến trường. Dù mặc áo phao, áo mưa cẩn thận nhưng nhiều bữa chúng em bị mưa tạt ướt hết”.

Thầy cô “đưa đò”, học trò vượt khó

Thầy giáo Nguyễn Văn Huynh cho biết, điểm trường càng được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021, đánh dấu sự kết thúc của những lớp học ghép tạm bợ ở các “ốc đảo” vùng càng. Từ điểm trường mơ ước này, điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận tri thức của học sinh nơi đây được cải thiện. Ở đây, nhiều thầy cô giáo đã tâm huyết gắn bó và tận tâm gieo chữ giúp các em xây đắp ước mơ tương lai.

Là người địa phương, từ thuở học trò đã gắn bó với những lớp ghép tạm bợ ở càng Hội Điền nên hơn ai hết thầy Huynh hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của các em nhỏ quê mình. Vậy nên sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, năm 2012 thầy Huynh xin về dạy học ở vùng càng, dù điều kiện nơi này còn nhiều khó khăn. Thầy Huynh chia sẻ: “Tôi muốn gắn bó với vùng càng để tiếp sức cho các em học hành chăm chỉ, có ý chí vượt khó, chinh phục tri thức để có tương lai tươi sáng hơn”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Huynh truyền đạt kiến thức cho học sinh ở điểm trường càng - Ảnh: Đ.V

Thầy giáo Nguyễn Văn Huynh kể, vào mùa mưa lũ rất thương học sinh. Các em phải dậy sớm, mang theo mì tôm đến trường. “Khi ngập dài ngày, các em phải ở lại buổi trưa. Lúc ấy thầy cô nấu nước sôi giúp các em pha mì gói. Cơm thì các em không mang theo được vì ngồi thuyền bị ướt, nguội lạnh. Nhiều bữa thầy cô đứng ra vận động các cá nhân hảo tâm ủng hộ cơm gần cả tháng cho học sinh ăn trưa tại trường do lũ ngâm lâu”, thầy Huynh cho biết.

Ngoài các gia đình cắt cử nhau đưa đón học sinh, thầy Huynh cũng thường xuyên trực tiếp chèo ghe đưa các em đến lớp. Thầy Huynh cho hay: “Từ càng Hội Điền ra điểm trường khoảng 2km. Khi ngập lớn, nếu trời lặng thì thầy trò tôi đi ghe mất khoảng 15 phút. Mưa to gió lớn thì đi vòng men theo chân đê xa hơn, mất khoảng hơn 30 phút. Rất vất vả, nguy hiểm nhưng thầy trò ai cũng cố gắng đến trường an toàn, đúng giờ”.

Các em học sinh điểm trường càng vẽ tranh chuẩn bị chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: Đ.V

Cô giáo Lê Thị Thu Hiền, ở xã Triệu Cơ đã có gần 17 năm gắn bó dạy học ở địa bàn vùng trũng xã Nam Hải Lăng. Trong đó, cô đã công tác ở điểm trường càng hơn 5 năm nay. Hằng ngày cô Hiền vượt quãng đường hơn 20km từ nhà đến điểm trường để dạy học. “Tôi đang phụ trách dạy lớp 2E với 14 học sinh.

Ở đây học trò rất ngoan, hiền so với những nơi khác. Phụ huynh cũng rất gần gũi, thân tình. Đặc biệt sau mỗi đợt trường ngập lụt, phụ huynh bao giờ cũng có mặt rất đông giúp dọn bùn đất để điểm trường hoạt động trở lại”, cô Hiền chia sẻ. Cũng như những giáo viên công tác tại điểm trường càng, cô Hiền phải vượt qua nhiều trở ngại trong quá trình di chuyển, đặc biệt là vào mùa mưa lụt để đến trường. Nhưng vượt qua tất cả, bằng tấm lòng yêu thương và tâm huyết, cô Hiền cùng các thầy cô giáo ở điểm trường đã ân cần dìu dắt các em qua từng con chữ, từng bài học làm người…

Điểm trường càng có quy mô gồm: Một dãy nhà 2 tầng, có 5 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 phòng để trang thiết bị dạy học, nhà vệ sinh, nhà để xe và khuôn viên rộng rãi. Đây là nơi học tập của hơn 50 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Tại đây, nhà trường bố trí 5 giáo viên chính, ngoài ra có các giáo viên bộ môn, nhân viên thư viện thường xuyên được phân công, cắt cử ra giảng dạy và hỗ trợ điểm trường.

Thầy Hoàng Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Tân Hòa cho biết, điểm trường càng có vị trí xa và khó khăn nhất trong số 5 điểm trường, phân hiệu của nhà trường. Điểm trường này thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa lũ, có khi kéo dài từ 1-2 tháng.

“Dù còn nhiều khó khăn nhưng học sinh ở điểm trường càng được đánh giá rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thầy cô giáo dạy ở đây cũng rất yêu nghề mến trẻ và giàu tâm huyết. Thời gian qua, nhà trường đã ưu tiên, tạo điều kiện để điểm trường hoạt động thuận lợi. Song do nguồn lực có hạn, vì vậy nhà trường mong muốn điểm trường càng tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ đầu tư nâng cấp phòng máy vi tính, phòng đọc sách, các lối đi trong khuôn viên và nhà xe để thuận lợi hơn trong dạy và học, nhất là vào mùa mưa bão”, thầy Quốc chia sẻ.