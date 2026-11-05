Trong năm nay, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Mai Sơn-quốc lộ 45. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp).

Ngày 5/11, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc, có ý kiến với tỉnh An Giang để hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm dừng nghỉ Hậu Giang-Cà Mau Km100+200. Về hệ thống trạm sạc điện, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm trên tuyến cao tốc bắc-nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đốc thúc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm Diễn Châu-Bãi Vọt (bên trái), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77 (bên phải) và Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo trước ngày 15/11/2026; phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Cùng với đó, quyết tâm triển khai thi công trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144) trong tháng 11/2026; kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông gồm 36 trạm dừng nghỉ; trong đó, 7 trạm đã hoàn thành và đưa vào khai thác gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Cầu Giẽ-Ninh Bình (trạm Km227 cả 2 bên), Cao Bồ-Mai Sơn (một trạm Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

Để khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc bắc-nam, theo quy hoạch, cần đầu tư xây mới 29 trạm dừng nghỉ. Trong số này, có 24 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm, 3 trạm còn lại đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ. Bên cạnh đó, còn 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản gồm: Hữu Nghị-Chi Lăng, Lạng Sơn-Bắc Giang; Trung Lương-Mỹ Thuận; 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản gồm Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Long Thành-Bến Lức.

Một trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc bắc-nam. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

“Tại 21 trạm dừng nghỉ đang đầu tư, xây dựng, đến nay toàn bộ 21 trạm đã nhận bàn giao mặt bằng. Hiện 8 trạm đã hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất (thêm 1 trạm km45+000 Cần Thơ-Hậu Giang); 12 trạm đã nộp hồ sơ cho địa phương, 1 trạm chưa nộp hồ sơ do mới tiếp nhận đủ mặt bằng (Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144). Trong đó, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ (Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205); 16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu, chỉ còn lại 2 trạm (Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo) đang thi công, dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu, đưa vào khai thác trong tháng 11”, ông Ngô Lâm cho hay.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 9 và 10/2026, thời tiết các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa to diện rộng, gây ảnh hưởng việc triển khai thi công 2 trạm dừng nghỉ Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo. Trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144) hiện đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất; đang thiết kế để phê duyệt dự án, phê duyệt phương án bảo vệ thi công và hoàn thiện các thủ tục về đất đai để triển khai trong thời gian sớm nhất.