Trong năm nay iPhone X sẽ có thêm phiên bản giá rẻ

Phiên bản tiếp theo của iPhone X cao cấp mà Apple ra mắt năm nay có thể sẽ được giảm giá bán, nhờ mức phí giảm đến từ tấm nền OLED cũng như chi phí lắp ráp thiết bị.

Giá bán khởi điểm cho iPhone Xs ra mắt năm nay có thể thấp hơn 999 USD - Ảnh: AFP

Theo PhoneArena, chi phí iPhone X hiện nay rơi vào khoảng 400 USD, trong đó bộ phận đắt nhất thuộc về tấm nền OLED 5,8 inch của Samsung, theo sau là camera TrueDepth cho Face ID và Animoji. Chính vì lý do này mà iPhone X được bán với giá khởi điểm 999 USD, đắt hơn nhiều so với những gì mà iPhone 8 và 8 Plus được áp dụng.

Mặc dù vậy chi phí này có thể giảm giá trong năm nay, dẫn đến iPhone X thế hệ thứ hai (tạm gọi iPhone Xs với màn hình OLED 5,8 inch do Samsung sản xuất) có mức giá tốt hơn. Ngoài iPhone X mới thì Apple còn dự kiến tung ra thị trường hai thành viên khác, bao gồm iPhone 9 với màn hình 6,1 inch sử dụng tấm nền LCD, và iPhone Xs Plus (hoặc tên khác) với màn hình 6,45 inch sử dụng tấm nền OLED - có thể do LG sản xuất.

Có một chi tiết rất thú vị trong báo cáo chính là Apple đã giảm được rất nhiều chi phí sản xuất iPhone X, và vì màn hình của nó nhỏ hơn so với iPhone 9 nên iPhone Xs hoàn toàn có thể rẻ hơn so với bản tiền nhiệm. Thậm chí, nếu Apple phát hành sản phẩm với bộ nhớ ít hơn thì nó hoàn toàn có thể cạnh tranh với mức giá khởi điểm của iPhone 9 vốn chỉ có một camera phía sau. Nhà phân tích Ming-chi Kuo nổi tiếng với các dự đoán sản phẩm Apple đã cho biết iPhone 9 sẽ rơi vào mức giá 700-800 USD.

Rõ ràng các báo cáo gần đây cho thấy người tiêu dùng không còn muốn chi tiêu quá nhiều tiền cho những chiếc smartphone giá quá cao, việc Apple xem xét lại việc áp đặt mức giá cho thiết bị của mình là hoàn toàn có khả năng.

Thành Luân