Trong năm 2027, U.23 Việt Nam có ít nhất 3 giải đấu quan trọng.

Ngay sau đó, U.23 Việt Nam tiếp tục tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2027 trên sân nhà. Với thành tích vô địch ba kỳ liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025, đội bóng trẻ Việt Nam được kỳ vọng bảo vệ thành công ngôi vương.

Đến tháng 9-2027, U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA Games 34 tổ chức ở Malaysia, khép lại năm thi đấu nhiều thử thách.

Để chuẩn bị cho các mục tiêu trên, U.23 Việt Nam đã có những trận giao hữu với U.23 Thái Lan và U.23 Singapore trong năm 2026. Đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những giải đấu quan trọng.