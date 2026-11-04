Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, từ ngày 23/10 đến 30/10, toàn thành phố ghi nhận 550 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 97 phường, xã, trong đó có Phúc Thọ, Dân Hòa, Hòa Xá, Hồng Vân, Ô Diên, Bình Minh...

Trong một tuần Hà Nội ghi nhận 550 ca sốt xuất huyết. Ảnh minh họa

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 5.839 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 121 phường, xã, không có ca tử vong. Số mắc giảm 4.963 trường hợp so với mức trung bình 5 năm 2021–2025 (10.802 ca) và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (29.362 ca).

Trong tuần, thành phố ghi nhận 12 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Chương Dương, Dân Hòa, Chuyên Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Diễn, Phú Xuyên, Thư Lâm, Việt Hưng và Xuân Đỉnh. Cộng dồn năm 2026, thành phố ghi nhận 241 ổ dịch, hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 175 trường hợp mắc tại 79 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 6.572 trường hợp mắc tại 126 phường, xã, không có ca tử vong. Thành phố ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Cổ Đô, Phú Nghĩa và Quảng Oai; cộng dồn có 102 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch đang hoạt động.

Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được ghi nhận rải rác. Trong tuần, thành phố có 2 trường hợp mắc sởi tại Thượng Phúc và Yên Nghĩa; 2 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình và Mỹ Đức. Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 414 ca sởi tại 113 phường, xã và 115 ca ho gà tại 61 phường, xã; chưa ghi nhận trường hợp tử vong do hai bệnh này.