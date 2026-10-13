Trong một ngày, tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 13/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, trong ngày 12/10, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Campuchia phát hiện thêm 5 hài cốt. Trong đó, Đội K71 tìm thấy 4 hài cốt tại hai tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey; Đội K73 tìm thấy 1 hài cốt tại tỉnh Svay Rieng.

Các đội K vẫn tích cực tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Tính từ ngày 4/9 đến hết ngày 12/10, ba đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu tìm thấy 40 hài cốt, Đội K71 quy tập 57 hài cốt và Đội K73 tìm thấy 53 hài cốt.

Đây là kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn đầu mùa khô 2026-2027, thời điểm các đội công tác tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm trên địa bàn nước bạn. Riêng hai đội K71 và K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ kể từ khi bắt đầu giai đoạn XXVI đến nay.

Quá trình tìm kiếm, quy tập vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do địa bàn rộng, điều kiện tiếp cận một số khu vực phức tạp, trong khi thông tin về nơi an táng liệt sĩ được lưu truyền qua nhiều năm có thể thiếu chính xác hoặc thay đổi theo thời gian.

Vì vậy, bên cạnh hoạt động khảo sát thực địa, việc thu thập, đối chiếu nguồn tin và xác minh các địa điểm nghi có hài cốt giữ vai trò quan trọng đối với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo số liệu tổng hợp trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hai đội K71 và K73 đã quy tập được 396 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, 286 hài cốt được tìm thấy trong mùa khô 2025-2026, 110 hài cốt còn lại được quy tập từ đầu mùa khô 2026-2027 đến ngày 12/10.

Bên cạnh kết quả tìm kiếm tại Campuchia, lực lượng tỉnh Tây Ninh còn quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trong nước. Như vậy, tổng số hài cốt liệt sĩ được lực lượng tỉnh tìm kiếm, quy tập trong toàn chiến dịch là 408, đạt 68% chỉ tiêu 600 hài cốt được giao.

Trong thời gian tới, các đội K tiếp tục phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia rà soát thông tin, khảo sát địa bàn, xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin và xác minh thực địa sẽ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.