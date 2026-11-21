Trong đó, diện tích do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư 84,45 ha, toàn bộ là rừng sản xuất; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác 36,64 ha; trồng rừng thay thế 4,7 ha thuộc rừng phòng hộ.

Toàn tỉnh khai thác 3,44 tấn tinh dầu hồi trong tháng 11/2026.

Hoạt động khai thác lâm sản trong tháng chủ yếu tập trung tại các diện tích rừng trồng và cây phân tán của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổng khối lượng gỗ khai thác đạt 13.326,304 m³, tăng 10.791,13 m³ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác gỗ từ rừng trồng đạt 12.646,786 m³ với diện tích 140,75 ha; khai thác cây phân tán đạt 679,518 m³. Đối với lâm sản ngoài gỗ, toàn tỉnh khai thác 224.050 cây trúc, 22.160 cây tre, 11,45 tấn vỏ quế, 3,44 tấn tinh dầu hồi và 44,93 tấn măng.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 vụ vi phạm, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 1 vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gây cháy rừng, 6 vụ phá rừng trái pháp luật và 2 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tổng số tiền xử phạt và bán lâm sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước 87,4 triệu đồng.

Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai với số tiền hơn 7,77 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp 110 cuộc, thu hút 8.205 lượt người nghe.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền tại các thôn, xóm, nhất là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn, địa bàn trọng điểm dễ xảy ra vi phạm. Đồng thời, chú trọng công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển lâm nghiệp bền vững.