Trong lúc làm rừng, người dân ở Huế phát hiện phần mộ liệt sĩ cùng nhiều di vật

Đội 192 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) vừa tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn (xã Nam Đông, TP Huế). Phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng phát hiện và cung cấp cho địa phương và Đội 192.

Theo lực lượng tìm kiếm, vị trí mộ nằm cạnh suối T7, khu vực rừng cộng đồng thôn Hương Sơn (xã Nam Đông). Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu khoảng 70cm, hiện còn 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12 đến 15cm, rộng từ 1,5 đến 2cm; các phần xương khác phân hủy hóa thổ; di vật còn 1 tấm tăng, 9 cúc áo bộ đội.

Lực lượng chức năng đang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt tại phần mộ liệt sĩ được phát hiện ở xã Nam Đông (TP Huế). (Ảnh: Lê Sáu)

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói chu đáo. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu để giám định ADN và làm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Cách đây ít ngày, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức Hội nghị xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Bắc đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế).

Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Lê Chức nguyên lái xe chế độ cũ cung cấp, năm 1970 ông chở 25 xác bộ đội cách mạng chôn cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần quốc lộ 1A. Ngày 20/8, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam cung cấp theo phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh từ nguồn thông tin do ông Lê Chức mô tả xác định 4 vị trí ở phía bắc đỉnh đèo Hải Vân.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế xây dựng kế hoạch và tổ chức 3 đợt khảo sát, trên cơ sở thông tin cung cấp và đối chiếu với địa hình thực tế khi xác minh, khảo sát, Ban Chỉ đạo thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế xác định có 2 vị trí có khả năng cao là nơi chôn cất mộ liệt sĩ tập thể, vị trí 1 khu vực km 902 + 60 và vị trí 4 khu vực km 902 + H10 dọc theo đường 1A hướng từ đỉnh đèo Hải Vân về phía TP Huế.

Trên cơ sở thông tin đưa ra tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn điều kiện khảo sát thực địa tại bắc đèo Hải Vân. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo các biện pháp để kết luận, triển khai tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.