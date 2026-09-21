Trồng loại cây sang xịn này trước cửa nhà vừa giúp xua tà, 'chống trộm', được giới nhà giàu săn lùng

Ý nghĩa phong thủy của cây xương rồng

Xương rồng là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường. Khả năng vươn lên xanh tốt, thậm chí nở hoa rực rỡ giữa sa mạc khô cằn tượng trưng cho nghị lực vượt khó, sự mạnh mẽ và bền bỉ. Trong tình yêu, xương rồng còn mang ý nghĩa về tình cảm thủy chung, sự bảo vệ và tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt bên trong lớp gai góc.

Về mặt phong thủy, lớp gai nhọn của xương rồng được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, năng lượng xấu và bảo vệ, trấn giữ cho ngôi nhà.

Đặt cây xương rồng ở đâu để có phong thủy tốt?

Thích hợp cho ban công và cổng

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, ban công có thể thông với thế giới bên ngoài nên cây xương rồng đặt ở đây có thể phát huy tác dụng trừ tà, ngăn chặn tà ma từ đây xâm nhập để bảo vệ ngôi nhà tốt hơn.

Ban công có thể thông với thế giới bên ngoài nên cây xương rồng đặt ở đây có thể phát huy tác dụng trừ tà, ngăn chặn tà ma từ đây xâm nhập để bảo vệ ngôi nhà tốt hơn.

Cổng là lối đi có thể kết nối với thế giới bên ngoài, vì vậy khi đặt hoa xương rồng ở vị trí này không những có tác dụng chống lại sự xâm lăng của tà ma mà còn có tác dụng hấp thụ năng lượng của rồng, tạo nên "Vận khí Phong Thủy" cải thiện vận mệnh con người trở nên tốt đẹp hơn.

Thích hợp đặt trong phòng khách

Phòng khách cũng là vị trí phong thủy thích hợp để đặt xương rồng. Loại cây này phát triển tốt ở phòng khách có thể tăng cường việc xua đuổi tà ma và thay đổi phong thủy để vận khí trong gia đình được cải thiện.

Trồng trên hàng rào như lớp chống trộm

Cây xương rồng, đặc biệt là xương rồng vạn lý trường thành là một loài thực vật thuộc họ Euphorbiaceae. Toàn bộ cây có thân hình lăng trụ, thịt biến hình thành hình tổ ong hoặc hình quạt dẹt. Cây cảnh này trồng lâu năm trông rất ấn tượng, có giá trị làm cảnh cao.

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, xương rồng có nhiều gai nhọn và gai của chúng rất cứng nên có thể trồng trên hàng rào như lớp chống trộm cho nhà mình. Nhìn những chiếc gai nhọn hoắt, rậm rạp đã khiến người ta tê cả da đầu rồi nên trộm cũng không giám trèo qua.

Ngoài ra, xương rồng vạn lý trường thành là loại cây thân và lá mọng nước, chịu hạn tốt, yêu cầu đất không cao, không lo bảo dưỡng. Cây cảnh này rất sợ úng, không nên làm đất quá ướt trong quá trình bảo dưỡng hàng ngày. Bạn có thể tưới nước khi đất khô, có thể bón một số loại phân phức hợp đa nguyên tố vào mùa sinh trưởng cao điểm. Khi bón lót nhớ chú ý đến nồng độ của phân bón để ngăn ngừa bệnh cháy lá xuất hiện.

Cây xương rồng hợp mệnh gì?

Cũng theo VTC News, nhiều người tin rằng, với những chiếc gai nhọn, cây xương rồng có thể mang lại sự bảo vệ, giúp xua đuổi tà khí và năng lượng tiêu cực. Là biểu tượng của sự sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt, xương rồng còn được coi là giúp chiêu tài, giữ gìn phúc lộc cho gia đình.

Khi trồng cây cảnh, nhiều người quan tâm đến việc lựa chọn cây phù hợp với mệnh của mình để gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, công việc. Các nhà phong thủy cho rằng trừ mệnh Thủy, người mệnh nào cũng có thể trồng xương rồng và nhận được những lợi ích từ nó.

Xương rồng có nhiều gai nhọn và gai của chúng rất cứng nên có thể trồng trên hàng rào như lớp chống trộm cho nhà mình.

Mệnh Kim: Mệnh Kim đặc trưng bởi sự sắc bén, mạnh mẽ và có xu hướng kiên định trong công việc, cuộc sống. Những người mệnh Kim thường rất thực tế và yêu thích sự hoàn hảo, đôi khi trở nên khắc nghiệt với chính mình.

Cây xương rồng rất hợp với người mệnh Kim vì nó tượng trưng cho sự bền bỉ và kiên cường. Loài cây này được cho là thúc đẩy để sự nghiệp của người mệnh Kim phát triển nhanh chóng. Xương rồng còn giúp người mệnh Kim xua tan năng lượng tiêu cực và giữ vững tinh thần trong mọi thử thách.

Mệnh Mộc: Mệnh Mộc là biểu tượng của sự sáng tạo, linh hoạt và phát triển. Người mang mệnh Mộc thường có khả năng thích nghi tốt với môi trường, có tư duy sáng tạo và năng động. Tuy nhiên, họ cũng dễ bị cuốn vào những mối quan hệ hoặc cảm xúc tiêu cực. Theo phong thủy, cây xương rồng có thể giúp những người mệnh Mộc tránh được những năng lượng xấu, nâng cao khả năng tập trung và sáng tạo.

Mệnh Hỏa: Mệnh Hỏa thường gắn liền với sự nhiệt huyết, đam mê và năng lượng mạnh mẽ. Họ thường có cá tính mạnh, quyết đoán nhưng cũng dễ trở nên căng thẳng, nóng nảy. Theo phong thủy, cây xương rồng phù hợp với người mệnh Hỏa, giúp giảm bớt căng thẳng và gia tăng sự may mắn cho họ.

Mệnh Thổ: Hành Thổ là biểu tượng của sự ổn định, vững vàng, trầm lặng. Những người mệnh Thổ thường có tính cách điềm tĩnh, cẩn thận và luôn hướng về sự an yên.

Cây xương rồng với khả năng sinh trưởng mạnh mẽ trong môi trường khô cằn được cho là sẽ giúp gia chủ mệnh Thổ tăng cường sự ổn định, bảo vệ những gì đã có và hỗ trợ trong việc xây dựng sự nghiệp lâu dài, cải thiện các mối quan hệ gia đình và bạn bè, tạo dựng sự hòa hợp và bình yên trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.