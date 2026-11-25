Loại cây quen thuộc đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho phụ nữ. Ảnh: NVCC

Thu nhập ổn định

Lá dong thường được người dân địa phương gọi là lá đon, là loại cây quen thuộc với vùng quê Hương Trà, thường được sử dụng để gói các loại bánh truyền thống như bánh nậm, bánh lọc, bánh gói... Những năm gần đây, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ lá dong ngày càng tăng, chị Trần Thị Lài, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Phú Ốc 2 đã mạnh dạn cải tạo đất vườn nhà, mở rộng diện tích trồng loại cây này.

Theo chị Lài, cây lá dong ưa đất tơi xốp, thích bóng râm nên có thể trồng xen kẽ thêm các loại cây khác. Khi thu cắt lá, cần cắt tỉa lá đúng kỹ thuật, tránh làm tổn thương chồi non. Sau mỗi lần cắt lá, chỉ cần bón phân hữu cơ, cây lại tiếp tục cho lá mới.

Bằng sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi, vườn lá dong của chị Lài từng bước phát huy hiệu quả. Trên diện tích khoảng 750m2, bình quân mỗi lần cắt lá thu về khoảng 5 đến 6 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng. Dịp gần Tết, giá thị trường cao hơn. Không chỉ khai thác hiệu quả quỹ đất vườn, mô hình còn giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định.

“Trồng lá dong không mất nhiều công sức và chi phí, những người phụ nữ sức yếu cũng có thể làm được. Thêm vào đó, hiện nay nhu cầu lá trên thị trường khá lớn nên đầu ra luôn được bảo đảm”, chị Trần Thị Lài chia sẻ.

Nhân rộng mô hình

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Phú Ốc 2, chị Trần Thị Lài không chỉ là người trực tiếp phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất trong hội viên. Từ hiệu quả thực tế của mô hình, chị có thêm cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích chị em phát huy nội lực, tận dụng điều kiện sẵn có, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.

Hiện nay, trên địa bàn có 5 hộ tham gia mô hình trồng lá dong. Với chu kỳ khoảng 2 tháng có thể thu hoạch, mỗi năm cây cho từ 5 đến 6 lứa lá, mang lại nguồn thu nhập bình quân khoảng 25 triệu đồng/năm. Với đặc điểm dễ trồng, không đòi hỏi nhiều vốn và công chăm sóc, mô hình trở thành lựa chọn phù hợp đối với nhiều phụ nữ, nhất là những người muốn tận dụng thời gian nhàn rỗi và diện tích đất sẵn có trong vườn nhà để tăng thu nhập.

Bà Phạm Thị Như Ý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Trà cho biết, trồng lá dong là mô hình đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và nhân rộng mô hình trên địa bàn, giúp chị em có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần phát triển loài cây đã gắn bó với đời sống người dân bao đời nay.

Từ một loại cây quen thuộc trong vườn nhà, lá dong đang mở ra hướng phát triển kinh tế thiết thực cho nhiều phụ nữ ở Hương Trà. Mô hình của chị Trần Thị Lài không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn cho thấy sự năng động, sáng tạo của phụ nữ trong lựa chọn sinh kế, qua đó cùng chị em xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.