Trong lá chè có những hợp chất nào có lợi cho sức khỏe?

Một góc vùng chè Tân Cương (Thái Nguyên)

- Những hợp chất có giá trị nổi bật trong lá chè:

1. Catechin - chất chống oxy hóa quan trọng: Catechin thuộc nhóm polyphenol, là một trong những thành phần sinh học đáng chú ý nhất của chè xanh. Các catechin phổ biến gồm EGCG, EGC, ECG và EC. Trong đó, EGCG (Epigallocatechin gallate) được nghiên cứu nhiều nhờ khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

2. EGCG - hợp chất được quan tâm trong nghiên cứu sức khỏe: EGCG có tiềm năng chống viêm, hỗ trợ chuyển hóa và bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu còn khảo sát vai trò của hợp chất này đối với sức khỏe tim mạch và quá trình chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống trà có thể điều trị hoặc phòng khỏi mọi bệnh lý.

3. L-theanine - axit amin tạo nên giá trị của trà: L-theanine là axit amin đặc trưng trong trà, góp phần tạo vị ngọt dịu, vị umami và cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Hợp chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ thư giãn, tập trung và điều hòa phản ứng căng thẳng.

4. Caffeine - hợp chất giúp tỉnh táo: Caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và giảm cảm giác buồn ngủ. Hàm lượng caffeine trong trà thường thấp hơn cà phê, nhưng vẫn phụ thuộc vào giống chè, điều kiện canh tác và cách pha.

5. Flavonoid – nhóm chất hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Flavonoid là nhóm hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Trong chè xanh, nhóm này góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ chức năng mạch máu và có thể đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe tim mạch khi sử dụng trà hợp lý.

6. Vitamin - tham gia các hoạt động chuyển hóa: Lá chè tươi chứa một số vitamin như: - Vitamin C: tham gia bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch; - Vitamin nhóm B: tham gia quá trình chuyển hóa năng lượng; - Vitamin E: có vai trò chống oxy hóa; - Một lượng tiền vitamin A (carotenoid). Hàm lượng các vitamin thay đổi đáng kể sau quá trình chế biến và pha trà.

7. Khoáng chất và nguyên tố vi lượng: Trong lá chè có kali, mangan, magie, fluor và một số nguyên tố vi lượng khác. Chúng tham gia vào các hoạt động sinh lý của cơ thể. Tuy nhiên, lượng khoáng chất thực tế hấp thu từ một tách trà không lớn và phụ thuộc vào cách pha.

8. Polysaccharide và các hợp chất thơm: Polysaccharide là nhóm carbohydrate có trong lá chè, đang được nghiên cứu về hoạt tính sinh học. Bên cạnh đó, các hợp chất tạo hương như linalool, geraniol và một số hợp chất bay hơi khác góp phần tạo nên hương thơm đặc trưng của từng vùng chè.

2. Vì sao chè Tân Cương có giá trị riêng?

Đối với chè Tân Cương, giá trị không chỉ nằm ở thành phần hóa học mà còn ở sự kết hợp giữa giống chè, thổ nhưỡng, khí hậu, kỹ thuật chăm sóc và chế biến. Các hợp chất đáng chú ý như catechin, L-theanine, caffeine và polyphenol góp phần tạo nên ba đặc điểm cảm quan được người thưởng trà yêu thích: - Hương: thơm dịu, có nét hương cốm non; - Vị: chát dịu, đậm đà nhưng không gắt; - Hậu vị: ngọt sâu, lưu lại khá lâu sau khi uống.

3. Uống trà thế nào để có lợi cho sức khỏe?

- Nên uống trà vừa phải, không lạm dụng.

- Ưu tiên trà nguyên chất, nguồn gốc rõ ràng.

- Không nên uống trà quá đặc hoặc khi bụng đói nếu dễ bị kích ứng.

- Tránh uống trà quá nóng.

- Không nên uống trà sát giờ đi ngủ nếu nhạy cảm với caffeine.

- Người thiếu sắt cần lưu ý không uống trà ngay trong bữa ăn vì polyphenol có thể làm giảm hấp thu sắt từ thực vật.

Một lưu ý khoa học: Các hợp chất trong trà có nhiều tiềm năng sinh học, nhưng tác dụng trong phòng ngừa và điều trị bệnh ở người còn phụ thuộc vào liều lượng, cơ địa và chất lượng bằng chứng nghiên cứu. Không nên đồng nhất tác dụng của chiết xuất trà đậm đặc với việc uống trà thông thường./.