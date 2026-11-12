Trồng khoai lang cao sản - Hướng đi mang lại thu nhập cao cho nông dân

Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ gia đình đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống

Nguồn thu từ cây trồng ngắn ngày

Bằng sự cần cù, chịu khó học hỏi và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ gia đình đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong đó, mô hình trồng khoai lang cao sản của gia đình chị Nguyễn Thị Nho và anh Nguyễn Văn Xứng, bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đáng ghi nhận.

Trên diện tích 1,3 ha đất sản xuất, gia đình chị Nho và anh Xứng đã mạnh dạn đầu tư trồng khoai lang cao sản với mong muốn tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Sau 3 tháng chăm sóc, đến nay diện tích khoai lang của gia đình đã bước vào thời kỳ thu hoạch. Những luống khoai xanh tốt, củ khoai chắc khỏe, đồng đều về kích thước là thành quả từ quá trình lao động miệt mài, chăm sóc đúng kỹ thuật của hai vợ chồng.

Theo chia sẻ của gia đình, sau 3 tháng trồng và chăm sóc, với tổng diện tích 1,3 ha, gia đình đã thu hoạch được khoảng 20 tấn khoai lang. Hiện nay, khoai lang được thương lái thu mua với giá khoảng 12.500 đồng/kg. Với mức giá này, tổng doanh thu từ diện tích khoai lang của gia đình ước đạt khoảng 250 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư sản xuất, giống, phân bón, công chăm sóc và thu hoạch, gia đình dự kiến thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Đây là kết quả đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn do giá cả nông sản và thị trường tiêu thụ thường xuyên biến động. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình chị Nho, anh Xứng mà còn cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ việc lựa chọn cây trồng phù hợp, biết đầu tư và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Trên diện tích 1,3 ha đất sản xuất, gia đình chị Nho và anh Xứng đã mạnh dạn đầu tư trồng khoai lang cao sản. sau 3 tháng trồng và chăm sóc, với tổng diện tích 1,3 ha, gia đình đã thu hoạch được khoảng 20 tấn khoai lang

Chú trọng kỹ thuật từ khâu xuống giống

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng khoai lang, gia đình chị Nho cho biết, để có được kết quả như ngày hôm nay, hai vợ chồng đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những hộ nông dân có kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, gia đình cũng chủ động tìm hiểu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng khâu sản xuất, từ khâu làm đất, lựa chọn giống, xuống giống, bón phân, tưới nước đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Việc chú trọng chăm sóc cây trồng đúng thời điểm, bảo đảm điều kiện sinh trưởng phù hợp đã góp phần giúp khoai lang phát triển tốt, nâng cao năng suất và sản lượng khi thu hoạch.

Không chỉ đơn thuần là một vụ mùa mang lại nguồn thu nhập cao, kết quả từ mô hình trồng khoai lang cao sản còn thể hiện tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của người nông dân trong phát triển kinh tế gia đình. Thay vì sản xuất theo tập quán cũ, gia đình chị Nho và anh Xứng đã mạnh dạn tìm tòi, đổi mới phương thức canh tác, lấy kiến thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật làm nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực tế cho thấy, trong sản xuất nông nghiệp, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với đó, người nông dân cần thường xuyên cập nhật kiến thức, chủ động tiếp cận các phương pháp canh tác mới, sử dụng phân bón hợp lý, chăm sóc cây trồng đúng quy trình và quan tâm đến đầu ra sản phẩm. Đây là những yếu tố góp phần hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất sản xuất.

Từ hiệu quả bước đầu của gia đình chị Nguyễn Thị Nho có thể thấy cây khoai lang cao sản đang mở ra thêm một hướng phát triển kinh tế có triển vọng cho người dân tại bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững và có thể nhân rộng, người dân cũng cần chú trọng liên kết trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, nắm bắt nhu cầu của thương lái và chủ động tính toán thời vụ nhằm hạn chế tình trạng được mùa nhưng gặp khó khăn về giá cả./.