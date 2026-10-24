Trong khi BIGBANG đến Việt Nam thì 'Ngôi sao lạc lối Bukang-i' đã tìm thấy đường về nhà

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia (NIFS) cho biết, trong quá trình giám sát thực địa, diễn ra từ trưa đến 15h cùng ngày (24/10), họ đã quan sát thấy chú cá mập này đang bơi trong khu vực cảng, gần Nhà ga Hành khách Quốc tế Cảng Busan.

Khu vực phát hiện ‘Bukang-i’ là một cơ sở cảng biển hạn chế người ngoài ra vào. Mặc dù đã rời khỏi tuyến đường thủy nhân tạo, nơi này vẫn chưa phải là đại dương mở. Vị trí này cách Cầu cảng số 1 (Pier 1) của Cảng Busan, nơi con cá mập được nhìn thấy lần cuối vào sáng hôm trước, khoảng 2km.

Sau khi chiến dịch dẫn dụ ‘Bukang-i’ ra đại dương kết thúc vào ngày 22/10, ‘Bukang-i’ đã hoàn toàn rời khỏi tuyến đường thủy nhân tạo. Nó được nhìn thấy gần Cầu cảng số 1 của Cảng Bắc cho đến sáng ngày 23/10, nhưng sau đó không còn xuất hiện, dẫn đến suy đoán rằng có thể nó đã di chuyển ra vùng biển khơi.

Một đại diện từ NIFS giải thích: “Sau hơn một tháng sống trong một tuyến đường thủy hẹp chỉ sâu 3m, ‘Bukang-i’ hiện đang trong giai đoạn mở rộng phạm vi di chuyển và thích nghi với môi trường mới. Tình trạng sức khỏe của nó vẫn rất tốt. Có vẻ như sau khi tiếp cận được vùng nước sâu hơn, nó đã di chuyển đến vị trí này bằng cách bơi dọc theo các bức tường cảng. Tại nơi được tìm thấy, nó vẫn thể hiện các tập tính bơi lội bình thường và không có dấu hiệu bị thương tích bên ngoài”.