Trồng keo lá tràm để phục hồi môi trường sau khai thác bô xít

Công nhân trồng keo lá tràm trên đất hậu khai thác bô xít. Ảnh: TTXVN phát

Từ năm 2018 đến nay, công ty đã trồng cây phục hồi môi trường với tổng diện tích hơn 207 ha. Loại cây trồng là keo lá tràm, mật độ gần 1.700 cây/ha. Cây được trồng tại các diện tích đất đã hoàn thổ sau khai thác quặng bô xít.

Cây keo lá tràm vừa được trồng mới trên đất hậu khai thác bô xít. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Đến nay, cây keo lá tràm sinh trưởng, phát triển tốt và đã hình thành một vành đai xanh xung quanh các khai trường, cơ bản đáp ứng yêu cầu về hạn chế tình trạng xói lở, rửa trôi đất mặt… Ngoài ra, công ty cũng trồng hàng nghìn cây phân tán tại trụ sở, các phân xưởng… trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Toàn cảnh dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ Đắk Nông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc phục hồi môi trường tại khu vực mỏ là san gạt, phủ đất màu, xây dựng hệ thống thoát nước và trồng cây. Đối với các khu vực hồ chứa nước rửa quặng bô xít, hồ bùn đỏ sẽ tiến hành thêm một số nội dung phù hợp trước khi tiến hành trồng cây để phục hồi môi trường.

Khoang số 1 hồ bùn đỏ thuộc dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông.

Được biết, tổng diện tích đất được đưa vào khai thác bô-xít phục vụ chế biến alumin tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay thuộc các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng là hơn 3.000 ha. Công suất khai thác 4,5 triệu tấn quặng mỗi năm. Thời gian khai thác là 34 năm, tính từ năm 2016.