Trồng hoa, cây xanh hướng tới Festival Hoa ở Xuân Hương - Đà Lạt

Phối cảnh đường hoa Trần Quốc Toản, phường Xuân Hương - Đà Lạt sau khi hoàn thiện

Theo kế hoạch, phường Xuân Hương - Đà Lạt đặt mục tiêu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Cụ thể, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp xây dựng hoặc cải tạo ít nhất một công trình hoa hoặc không gian xanh; 100% tổ dân phố xây dựng ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng. Phường phấn đấu có trên 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà; 100% cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa tại khuôn viên và mặt tiền.

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo cho biết, sau khi được ban hành vào trung tuần tháng 8/2026, chiến dịch nhận được sự hoan nghênh hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, toàn phường có 52 tập thể và hộ gia đình đăng ký thực hiện 61 công trình, gồm 4 doanh nghiệp, 7 trường học, 12 tổ dân phố và 29 hộ gia đình.

Công nhân thi công tiểu cảnh hoa dốc Sương Nguyệt Ánh, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Để phục vụ người dân và du khách trong mùa lễ hội, nhiều không gian hoa, tiểu cảnh quy mô lớn đang được triển khai, dự kiến hoàn thành từ nay đến trung tuần tháng 12/2026.

Tại khu vực dốc Sương Nguyệt Ánh - đường Trần Quốc Toản, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Green Hills đang thực hiện công trình trên diện tích khoảng 8.000 m². Công trình được thiết kế với thảm hoa đa sắc gồm khoảng 30.000 chậu hoa các loại như cẩm tú cầu, hồng, sắc pháo, cúc họa mi; cùng sân khấu âm nhạc đường phố miễn phí, hệ thống chiếu sáng tự động và nhà vệ sinh công cộng sinh thái. Theo kế hoạch, công trình này dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Tại mũi tàu đường Trương Công Định, tiểu công viên “Hoa và Bích họa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì đang được hoàn thiện thiết kế và vận động nguồn lực xã hội hóa, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Cùng với đó, phường triển khai hệ thống 10 tuyến đường hoa và 17 cụm tiểu cảnh trọng điểm tại các tuyến đường như Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Ba Tháng Tư, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng.

Những giống hoa đã được gieo trồng khắp nẻo đường, góc phố

Các tiểu cảnh được thiết kế theo chủ đề âm nhạc và thiên nhiên, với những hình ảnh như thuyền hoa, nốt nhạc, khóa sol, khung vòm trái tim, kết hợp hàng vạn chậu hoa tươi nhằm tạo không gian cảnh quan đặc trưng cho mùa Festival Hoa.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, công tác chuẩn bị Festival Hoa năm nay có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp thông qua nguồn lực xã hội hóa.

Bên cạnh Công ty Green Hills triển khai khu vực phố thương mại xanh tại khu Hòa Bình và Công viên Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Thị Hồng Gấm, Tập đoàn Haus đang kiến tạo tuyến cây xanh sinh thái, trồng hơn 30 cây phong linh tím nhập khẩu từ Nhật Bản tại đường Đinh Tiên Hoàng.

Phối cảnh hoa trên đường Trần Phú sau khi hoàn thành

Đối với các tuyến đường còn lại, UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán và đang kêu gọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong tháng 11/2026.

Theo bà Phan Thị Xuân Thảo, trong tháng 9, phường sẽ tổ chức lễ phát động chính thức và khánh thành các tiểu cảnh. Đến tháng 11/2026, toàn bộ các tuyến đường hoa và công trình chỉnh trang đô thị dự kiến hoàn thành; trước ngày 15/12/2026, các không gian hoa chính thức đi vào hoạt động phục vụ lễ hội.

Công nhân thi công gấp rút để kịp chào đón Festival Hoa Đà Lạt 2026

Các tiểu cảnh, không gian hoa và tuyến đường hoa mới cũng sẽ được duy trì, thay mới thường xuyên trong năm, góp phần chỉnh trang cảnh quan và tạo thêm điểm nhấn cho đô thị Đà Lạt.