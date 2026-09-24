Trồng gấc xen vải thiều tăng thu nhập

Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn gấc trĩu quả, bà Trần Tuyết Nhung cho biết, loài cây này tương đối dễ trồng, thích nghi với nhiều loại đất, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Chỉ cần một lần đầu tư hệ thống giàn, cây giống và chăm sóc tốt trong năm đầu là cây có thể sinh trưởng, cho thu hoạch trong nhiều năm sau.

Vườn gấc của gia đình bà Trần Tuyết Nhung, tổ dân phố Trại Cháy.

Tại Trại Cháy, người dân chủ động đào rãnh thoát nước, dựng cột bê tông và làm giàn cao khoảng 2 m. Khi cây leo lên giàn, các nhánh được điều chỉnh, phân bố đều nhằm tạo độ thông thoáng, thuận lợi cho cây ra hoa, đậu quả. Từ tháng 5 - 6 cây ra hoa, đậu quả và cho thu hoạch tập trung từ tháng 10 đến tháng 12.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, bình quân mỗi hộ trồng gấc ở Trại Cháy thu từ 3,5 đến 4 tấn quả/năm; một số hộ có diện tích lớn đạt hơn 10 tấn. Với giá bán hiện khoảng 9 - 10 nghìn đồng/kg đối với gấc bán buôn và khoảng 15 nghìn đồng/kg bán lẻ, doanh thu từ bán quả phổ biến khoảng 30 - 60 triệu đồng/hộ/năm, tùy sản lượng và hình thức tiêu thụ. Một số hộ kết hợp bán quả và ươm, bán cây giống có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Quả gấc được sử dụng trong chế biến thực phẩm và làm nguyên liệu cho một số sản phẩm nên đầu ra tương đối thuận lợi. Tại tổ dân phố đã hình thành một số điểm tập kết, thu mua gấc của bà con rồi đưa sản phẩm đi tiêu thụ. Nhờ đó, người dân không phải tự tìm đầu ra cho toàn bộ sản lượng khi bước vào chính vụ.

Theo đồng chí Vũ Thị Châm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường Phượng Sơn, việc đưa cây gấc vào trồng xen trong các vườn vải thiều cho thấy sự chủ động của nông dân trong lựa chọn cây trồng mới, tận dụng không gian sản xuất và đa dạng nguồn thu nhập. Ngay như vụ vải thiều năm 2026, khi một số hộ bị giảm sản lượng vải do ảnh hưởng của thời tiết thì nguồn thu từ gấc đã góp phần bù đắp, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định đời sống.

Mô hình ngày càng được nhân rộng, đến nay đã có khoảng 150 trong tổng số gần 600 hộ của tổ dân phố tham gia. Hiệu quả bước đầu cho thấy đây là hướng sản xuất có thể nghiên cứu nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế. Không chỉ tận dụng diện tích dưới tán và khoảng trống trong vườn, mô hình còn giúp người dân có thêm sản phẩm hàng hóa, phân tán rủi ro trong sản xuất.

Mặc dù mang lại nguồn thu khá, vốn đầu tư ban đầu vẫn là trở ngại đối với những hộ muốn mở rộng diện tích trồng gấc. Theo người dân, để đầu tư hơn 1 ha, chi phí cho cây giống, cột bê tông, hệ thống giàn và các hạng mục khác khoảng 120 - 150 triệu đồng. Khoản đầu tư này chủ yếu tập trung trong năm đầu, từ những năm sau, hệ thống giàn tiếp tục được sử dụng, người trồng chỉ phải đầu tư chi phí chăm sóc, vật tư trong khi cây vẫn cho thu hoạch. Cùng với hướng dẫn kỹ thuật, việc xây dựng liên kết tiêu thụ ổn định sẽ là yếu tố quan trọng để cây gấc phát huy hiệu quả, góp phần nâng giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất.