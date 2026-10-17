Trọng dụng thu hút nhân tài

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lần đầu tiên Trung ương có Kết luận về thu hút nhân tài phục vụ đất nước cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài trong chiến lược phát triển quốc gia. Ở bất kỳ giai đoạn nào, đất nước luôn có nhân tài. Nhân tài được coi là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, đóng góp vào sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước.

Trình bày tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 diễn ra hôm qua (16/10), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã khái quát những điểm cốt lõi của Kết luận 105. Đồng thời khẳng định trong thời gian qua, công tác thu hút và trọng dụng nhân tài đã có những kết quả tích cực, như hoàn thiện thể chế, chính sách và hình thành một số mô hình thu hút nhân tài ở một số tỉnh, thành; bước đầu đã tạo được dấu ấn nhất định, đóng góp chung vào những thành tựu của đất nước. Tuy nhiên, dù đã đạt được một số thành tựu, nhưng công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như việc chưa chú trọng đến khâu bố trí, sử dụng và trọng dụng nhân tài, cũng như việc đánh giá năng lực thực tế chưa đầy đủ.

Chính vì vậy, với kết luận lần này, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan nghiên cứu và ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện và thu hút nhân tài, đồng thời cần có cơ chế rõ ràng trong việc giao nhiệm vụ và quyền hạn cho những người tài.

Chiến lược thu hút nhân tài cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển. Những kết luận này thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, công tác nhân tài vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, nhất là nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nhân tài phải được nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến; không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác. Tiêu chí phải thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực, yêu cầu của từng nhiệm vụ. Gắn nhân tài với yêu cầu giải quyết những bài toán cụ thể, công khai yêu cầu và tìm đúng người có khả năng giải quyết.

Thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả; tạo điều kiện, động lực và môi trường để họ có thể gắn bó lâu dài. Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước.

Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, đồng bộ, mở và hội nhập quốc tế; bảo đảm liên thông, chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế. Quán triệt tinh thần nghị quyết trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra của cả hệ thống cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng. Có như vậy, nhân tài mới thực sự trở thành nguyên khí quốc gia, tạo sức mạnh nội sinh để đưa dân tộc vươn lên trong kỷ nguyên mới.