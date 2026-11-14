Trọng dụng nhân tài phải được đo bằng kết quả thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá"- Ảnh: TTXVN

Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam (1076–2026) với chủ đề “Tinh hoa đạo học” được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm nhìn của các bậc tiền nhân khi lập Quốc Tử Giám cách đây 950 năm vẫn giữ nguyên giá trị. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng, giao trọng trách cho hiền tài và tạo điều kiện để họ cống hiến.

Sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết còn được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh, phẩm giá con người và khát vọng vươn lên.

TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI PHẢI GẮN VỚI GIAO VIỆC, TRAO QUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG KẾT QUẢ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, giá trị của nhà trường không chỉ nằm ở việc truyền thụ kiến thức mà còn ở khả năng rèn luyện tư duy độc lập, nhân cách và khát vọng vươn lên cho người học.

Trí tuệ nhân tạo càng phát triển, mỗi cá nhân càng phải học nhiều hơn để làm chủ bản thân. Học phải đi đôi với hành, biết vận dụng kiến thức giải quyết công việc và dám chịu trách nhiệm về kết quả. Cơ hội học tập, học lại và học suốt đời phải trở thành quyền lợi rộng mở cho mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Về chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc phát hiện, bồi dưỡng phải được tiến hành từ sớm, thông qua đánh giá và thử thách thực tế.

Trọng dụng nhân tài không thể chỉ dừng ở lời nói mà phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể đất nước và nhân dân đang cần. Khi đã tin cậy giao việc, phải kiên quyết trao quyền, bảo đảm nguồn lực và đánh giá công bằng bằng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động tìm kiếm, trọng dụng nhân tài ở tất cả các cấp, từ những bài toán cấp thiết của địa phương và quốc gia; mở rộng thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm từ khâu phát hiện, tuyển chọn đến trao quyền và bảo đảm nguồn lực thực thi; mạnh dạn giao việc khó, tin tưởng và có cơ chế bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thước đo chính xác nhất của hiệu quả trọng dụng nhân tài là những kết quả cụ thể, những vấn đề thực tiễn được giải quyết thành công vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng bình đẳng cơ hội học tập, đặc biệt quan tâm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật.

Ngành giáo dục cần tiếp tục sắp xếp bộ máy, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung giảng dạy, nghiên cứu và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, gắn đào tạo với thực tiễn, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển tài năng.

HÀ NỘI PHẢI TIÊN PHONG “ĐẶT HÀNG CHIẾN LƯỢC” VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU

Để tiếp nối giá trị trường tồn của Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bảo tồn di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đồng thời đưa tinh thần hiếu học, đạo đức liêm chính và ý thức phụng sự đất nước vào đời sống giáo dục.

Hà Nội cần phối hợp với các cơ quan văn hóa, giáo dục và nghiên cứu sớm hoàn thiện tài liệu mở số hóa về di tích, trong đó mỗi tấm bia Tiến sĩ đều có hình ảnh, bản dịch và chú giải để học sinh trên cả nước có thể tiếp cận, tìm hiểu truyền thống hiếu học của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng triển khai quyết liệt Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Kết luận số 105 của Trung ương về những định hướng chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài; Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Đảng bộ và chính quyền Thủ đô phải tiên phong chủ động “đặt hàng chiến lược” với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn để giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp thiết của Hà Nội.

Thành phố cần mạnh dạn trao cơ hội, giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học trẻ tham gia giải quyết các bài toán phát triển, đưa ý tưởng và giải pháp sáng tạo thành sản phẩm phục vụ đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một Thủ đô phát triển không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chiều sâu văn hóa và trí tuệ. Những mô hình quản trị, cách làm hiệu quả của Hà Nội cần được đúc kết, nhân rộng để các địa phương cùng vận dụng, qua đó phát huy vai trò trung tâm hội tụ và lan tỏa trí tuệ của cả nước.

Hướng tới dấu mốc 1.000 năm Quốc Tử Giám vào năm 2076, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các thế hệ hôm nay không chỉ gìn giữ nguyên vẹn di sản nghìn năm mà còn tiếp nối truyền thống đạo học, chăm lo để mọi trẻ em đều được học hành đến nơi đến chốn, có cơ hội phát huy tài năng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc đưa những giá trị của Quốc Tử Giám trở thành nguồn lực tinh thần cho sự phát triển của dân tộc.