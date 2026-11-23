Ngày Văn hoá Việt Nam

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm giới thiệu tới công chúng một hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp

Theo hồ sơ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hiện vật trống đồng được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) ngày 26/8/2014. Do không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, hiện vật đã bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ. Ngày 27/11/2015, Tòa án thành phố Rennes quyết định tịch thu và bàn giao hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Tháng 3/2026, các cơ quan chức năng của Việt Nam tại Pháp đã báo cáo Chính phủ Việt Nam về việc hồi hương trống đồng đang lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật Rennes. Ngày 6/4/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh giá và hồi hương trống đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, các cơ quan chuyên môn xác định trống đồng có nguồn gốc Việt Nam, thuộc dòng trống đồng Đông Sơn. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam phối hợp với phía Pháp triển khai các thủ tục tiếp nhận, đưa hiện vật trở về nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 10 đến 11/9/2026, sáng ngày 10/9/2026 (theo giờ Paris), tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp, Lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Sau khi trống đồng Đông Sơn được đưa về Việt Nam, chiều ngày 4/11/2026, cơ quan chức năng đã bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thẩm định, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức đánh giá tình trạng bảo quản, tính xác thực và giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, áp dụng các phương pháp phân tích, giám định chuyên môn và kỹ thuật.

Kết quả xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ III - I trước Công nguyên. Trống có dáng cân đối, đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn 3 mang (khuôn phá), cấu tạo gồm 4 phần: mặt, tang, thân và chân trống. Kích thước: Chiều cao: 40,7cm - 40,8cm; Đường kính mặt: 53,2cm - 53,8cm; Đường kính chân: 53,7cm - 54,5cm; Nặng: 17,85kg; Độ dày: 1,5mm - 3mm.

Kết quả giám định cho thấy hiện vật là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B. Ảnh: Mạnh Tuấn/Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Mặt trống chờm tang, chính giữa trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống trang trí các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành 7 ô bởi 8 băng hoa văn hình xương cá. Trống có 4 quai kép tạo cong vồng, trang trí văn thừng.

Việc đưa trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với đẩy mạnh ngoại giao văn hóa. Sự kiện cũng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa; góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.