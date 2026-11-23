Các đại biểu tại lễ công bố tiếp nhận trống đồng Đông Sơn hồi hương từ Pháp. (Ảnh: Vương Diệm)

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hiện vật được phát hiện trên một chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha, đến thành phố Rennes (Pháp) ngày 26/8/2014. Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trống bị hải quan Pháp tạm giữ. Ngày 27/11/2015, Tòa án Rennes quyết định tịch thu và chuyển hiện vật đến Bảo tàng Mỹ thuật Rennes bảo quản.

Tháng 3/2026, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp thông tin về khả năng hồi hương hiện vật. Ngày 6/4/2026, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai việc tiếp nhận. Ngày 10/9/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, lễ bàn giao hiện vật cho Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Ngày 4/11/2026, Cục Hợp tác quốc tế bàn giao trống đồng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia để nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, đây là lần thứ ba bảo tàng tiếp nhận trống đồng được hồi hương từ nước ngoài. Mỗi hiện vật có một câu chuyện và hành trình riêng; trường hợp lần này đặc biệt bởi quá trình phát hiện, lưu giữ tại Pháp và đưa trở về Việt Nam. Theo bà, việc tổ chức công bố vào dịp 23/11 cũng gửi đi thông điệp về ý thức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc trong nước và trên thế giới.

Kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia Bảo tàng Lịch sử quốc gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III-I trước Công nguyên. Trống cao khoảng 40,7-40,8cm, đường kính mặt 53,2-53,8cm, đường kính chân 53,7-54,5cm, nặng 17,85kg. Đáng chú ý, độ dày của thân trống chỉ khoảng 1,5-3mm. Qua đối sánh với các trống đồng Đông Sơn đang lưu giữ tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định hiện vật có những nét riêng về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí, đặc biệt ở độ mỏng và trọng lượng.

Theo kết quả giám định, trống đồng Đông Sơn thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III-I trước Công nguyên. (Ảnh: Vương Diệm)

Trống được đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn ba mang (khuôn phá), gồm bốn phần: mặt, tang, thân và chân. Mặt trống chờm tang, chính giữa trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống có các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành bảy ô bởi tám băng hoa văn hình xương cá; bốn quai kép tạo cong vồng, trang trí văn thừng.

Chính giữa mặt trống trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu. (Ảnh: Vương Diệm)

Theo hồ sơ, trống đồng Đông Sơn được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) ngày 26/8/2014. (Ảnh: Vương Diệm)

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng việc tiếp nhận trống đồng sau chuyến thăm chính thức Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam cho thấy sự tin cậy và phối hợp giữa hai nước trong bảo vệ di sản. Ông cũng cho biết, Cục đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm, xác minh và đưa thêm cổ vật, di sản có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Đây cũng là hướng đi nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong bảo vệ tài sản văn hóa, đặc biệt là Công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa.

Thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản, nghiên cứu và trưng bày hiện vật, qua đó phục vụ công tác nghiên cứu và giới thiệu giá trị văn hóa Đông Sơn tới công chúng.