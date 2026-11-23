Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp.

Ngày 23/11, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp, nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo hồ sơ, trống đồng được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Pháp) ngày 26/8/2014. Do không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, hiện vật bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ.

Ngày 27/11/2015, Tòa án thành phố Rennes quyết định tịch thu và bàn giao trống đồng cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản và kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng.

Tháng 3/2026, các cơ quan chức năng Việt Nam tại Pháp báo cáo Chính phủ về việc hồi hương hiện vật. Qua nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, các cơ quan chuyên môn xác định trống có nguồn gốc Việt Nam, thuộc dòng trống đồng Đông Sơn.

Ngày 10/9/2026, lễ bàn giao hiện vật cho Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ngày 4/11, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) bàn giao trống cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để thẩm định, lưu giữ và phát huy giá trị.

Kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III-I trước Công nguyên.

Trống cao 40,7 - 40,8cm, đường kính mặt 53,2 - 53,8cm, nặng 17,85kg, độ dày từ 1,5 - 3mm. Phân tích mẫu xác định hợp kim đúc gồm ba thành phần chính là đồng, chì, thiếc, phù hợp với thành phần hợp kim trống đồng văn hóa Đông Sơn.

Mặt trống có hình mặt trời 12 tia ở chính giữa, xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh bởi các vành hoa văn hình học. Thân trống chia thành bảy ô bởi tám băng hoa văn hình xương cá; bốn quai kép tạo cong vồng được trang trí văn thừng.

Qua đối sánh với hệ thống trống đồng Đông Sơn đang lưu giữ tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định hiện vật có những nét riêng về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn, đặc biệt ở độ mỏng và trọng lượng. Những đặc điểm này góp phần bổ sung tư liệu nghiên cứu về sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật đúc đồng thời Đông Sơn.

Việc hồi hương trống đồng là kết quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Pháp, thể hiện vai trò của ngoại giao văn hóa trong bảo vệ di sản, đồng thời khẳng định trách nhiệm chung trong ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép tài sản văn hóa.