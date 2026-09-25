Trọng Đại tỏa sáng khi về đá giải làng

Bàn thắng vàng của Trọng Đại.

Trọng Đại gây chú ý khi tham gia sân chơi phong trào và liên tiếp để lại dấu ấn trong hành trình cùng đội nhà lên ngôi tại một giải đấu hội làng. Ngay phút thứ 5, Trọng Đại thực hiện cú đá phạt với lực rất mạnh, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Đây không phải lần đầu tiền vệ sinh năm 1997 tỏa sáng tại giải đấu. Ở trận tứ kết, cũng là màn ra mắt, Trọng Đại chỉ cần khoảng 40 phút để lập cú đúp với hai pha dứt điểm đẹp mắt, góp công vào chiến thắng 5-1 của đội nhà. Anh được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Trọng Đại thậm chí có cơ hội hoàn tất hat-trick ngay trước giờ nghỉ, nhưng không thể thắng thủ môn đối phương trên chấm phạt đền. Dù vậy, màn trình diễn của cựu tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Đến bán kết, Trọng Đại tiếp tục chơi tròn vai, góp phần giúp đội bóng giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Và khi cơ hội đến ở chung kết, anh một lần nữa trở thành người hùng với cú đá phạt quyết định.

Sự trở lại của Trọng Đại nhận được nhiều sự chú ý trong bối cảnh sự nghiệp chuyên nghiệp của anh trải qua không ít thăng trầm. Đầu tháng 9, cầu thủ này từng gây chú ý khi đăng bài tìm việc, đồng thời chia sẻ về những biến cố khiến con đường bóng đá dang dở.

Trọng Đại giữ lửa với niềm đam mê bóng đá.

Trọng Đại từng được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam. Anh từng đeo băng đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Một năm sau, tiền vệ này góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trọng Đại thừa nhận việc sớm nổi tiếng, có thu nhập và nhận được nhiều sự quan tâm khi còn trẻ khiến anh phải đối mặt với những vấn đề mà bản thân chưa đủ trưởng thành để xử lý. Cầu thủ này cũng từng nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ và sự thiếu kỷ luật đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp.

Theo thông tin từ giới bóng đá phủi, Trọng Đại nhiều khả năng tiếp tục thi đấu cho một đội bóng sân 7 thuộc giải quy mô toàn quốc trong tháng 10.