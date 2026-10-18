Trông con đồng nghiệp mắc cúm A, người đàn ông phát bệnh sau 1 ngày

Một ngày sau khi trông con hộ đồng nghiệp mắc cúm A, anh Hải (32 tuổi, phường Thanh Liệt, Hà Nội) bắt đầu đau họng, sau đó sốt, sổ mũi và ho dữ dội. Dù từng tiêm vaccine cúm, anh vẫn nhiễm bệnh sau lần tiếp xúc gần với trẻ mà không đeo khẩu trang.

Ban đầu, anh chỉ thấy hơi đau họng. Nửa ngày sau, các triệu chứng sốt, sổ mũi xuất hiện. Khi tình trạng này giảm dần, những cơn ho dữ dội lại kéo đến, khiến anh mệt mỏi. Tự mua thuốc uống nhưng không đỡ, anh đến cơ sở y tế thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc cúm A.

Sau khi được bác sĩ kê đơn điều trị, anh hết sốt, giảm sổ mũi, song cơn ho vẫn kéo dài thêm vài ngày mới khỏi.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: Hải Loan)

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết số bệnh nhân đến khám vì cúm A đang gia tăng trong những ngày gần đây. Người mắc bệnh không chỉ là trẻ nhỏ mà còn có người trưởng thành, kể cả những người trẻ khỏe mạnh. Một số trường hợp có triệu chứng nặng, phải nhập viện điều trị nội trú.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, chủ yếu thuộc các chủng A và B, lây lan qua đường hô hấp. Người bệnh thường có các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi, đau họng và ho.

Phần lớn trường hợp có triệu chứng nhẹ và hồi phục trong khoảng 2-7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch. Các biến chứng có thể gặp gồm viêm phổi, suy hô hấp và những tổn thương nghiêm trọng khác, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Hoài An, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp. Khi có người mắc cúm trong gia đình hay nơi làm việc, cần hạn chế tiếp xúc gần, đặc biệt với trẻ nhỏ và người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Người có biểu hiện nghi mắc cúm nên theo dõi sức khỏe và đi khám khi triệu chứng nặng lên, kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được chú ý hơn do nguy cơ biến chứng cao.

Tiêm vaccine cúm hằng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng. Vaccine được khuyến cáo cho cả trẻ em và người lớn, với lịch tiêm nhắc lại theo hướng dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, tiêm vaccine không bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn việc nhiễm cúm, vì vậy người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là khi tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh.