Trong chén trà là đạo lý gia đình Việt

Pha trà, mời trà cũng là một nghệ thuật trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của người Việt.

Trong đời sống văn hóa của người Việt, chén trà từ lâu đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn bó với sinh hoạt thường ngày và phong tục, tập quán truyền thống. Bình dị, gần gũi nhưng chén trà còn là biểu tượng của sự thanh tao, lòng hiếu khách, tình thân ái và cách ứng xử có văn hóa.

Hình ảnh các thế hệ trong gia đình quây quần bên bàn trà tạo nên không khí ấm áp, sum vầy, thể hiện tình yêu thương và sự gắn kết. Chén trà được nâng bằng hai tay cùng lời mời trân trọng. Cử chỉ tưởng chừng giản đơn ấy lại hàm chứa sự kính trên, nhường dưới, góp phần hình thành nếp sống trong mỗi gia đình.

Từ nhỏ, trẻ em được sống trong môi trường giáo dục giàu tình yêu thương và nền nếp như vậy sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc trong quá trình hình thành nhân cách. Bên bàn trà, lời dạy bảo ân cần của ông bà có thể giúp trẻ nhận ra lỗi lầm, biết điều hay lẽ phải. Qua cách ứng xử của người lớn, trẻ học được cách vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau; cách con cháu kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Chén trà vì thế trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, giúp những giá trị truyền thống được trao truyền một cách tự nhiên.

Trong chén trà nhỏ còn gửi gắm nhiều bài học về đạo đức gia đình. Ở mỗi hoàn cảnh, việc mời trà lại thể hiện một ý nghĩa riêng. Con cháu mời ông bà là biểu hiện của lòng kính trọng; mời cha mẹ thể hiện chữ hiếu. Vợ chồng cùng ngồi uống trà là dịp chia sẻ, động viên và đồng hành trong cuộc sống. Người lớn hướng dẫn trẻ cách đun nước, pha trà, mời trà cũng là một hình thức giáo dục, giúp trẻ rèn tính kiên nhẫn, biết sẻ chia và quan tâm đến mọi người.

Một nét đẹp trong nếp sống của nhiều gia đình Việt là những câu chuyện về gia đình, dòng họ, tổ tiên thường được bắt đầu bên ấm trà. Ông bà, cha mẹ kể cho con cháu nghe về gia phả, những năm tháng khó khăn, gian khổ; về đức tính cần cù trong lao động, lòng thủy chung trong cuộc sống. Qua những câu chuyện mộc mạc mà sâu sắc ấy, con cháu hiểu rằng cuộc sống hôm nay được vun đắp từ công sức, sự hy sinh và tình yêu thương của nhiều thế hệ đi trước. Từ đó, mỗi người thêm trân trọng cội nguồn, có ý thức giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ.

Bên chén trà, vợ chồng cũng có thể dành cho nhau những phút giây bình yên sau một ngày làm việc. Đây là lúc mỗi người chia sẻ những vui buồn, cùng bàn bạc công việc và trách nhiệm vun đắp tổ ấm. Trong thời đại số, khi các thiết bị điện tử dễ khiến mỗi người bị cuốn vào những sở thích riêng, những phút giây trò chuyện bên bàn trà càng có ý nghĩa. Sự quan tâm, sẻ chia giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn, chăm lo gia đình và nuôi dạy con cái trưởng thành.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải (người ngồi giữa), Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX chè La Bằng kể chuyện văn hóa trà trong gia đình Việt với du khách.

Cũng từ những cuộc trò chuyện ấy, trẻ em tiếp nhận nhiều bài học về đạo đức và cách ứng xử trong xã hội. Đó có thể là những điều giản dị như biết chào hỏi người lớn, nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc; không nói dối, biết giữ lời hứa, giúp đỡ người gặp khó khăn, sống tự trọng và phân biệt đúng, sai. Những bài học tưởng chừng nhỏ bé nhưng góp phần hình thành nhân cách, giúp trẻ biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những lời dạy về cách đối nhân xử thế của ông bà, cha mẹ bên bàn trà giống như dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Qua thời gian, việc các thành viên sum họp, trò chuyện, chia sẻ và khuyên bảo nhau đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa gia đình. Những câu chuyện đời thường được lắng nghe, phân tích và sẻ chia giúp mỗi người thấu hiểu nhau hơn, cùng hướng đến cuộc sống tốt đẹp.

Tuy nhiên, không phải gia đình người Việt nào cũng có thói quen uống trà. Trong nhịp sống hiện đại, mỗi người có thể lựa chọn thức uống phù hợp với sở thích. Nhưng dù là chén trà, ly nước hay bất kỳ thức uống nào khác, bàn nước sau bữa cơm chiều vẫn có thể là nơi bắt đầu những câu chuyện gia đình. Ở đó, ông bà, cha mẹ ân cần hỏi han con cháu; người lớn chia sẻ kinh nghiệm sống, con cháu lắng nghe và tiếp nhận những lời dạy bảo.

Bởi vậy, giá trị của chén trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những tình cảm, bài học và đạo lý được gửi gắm. Truyền thống gia đình, dòng họ không chỉ được lưu giữ qua gia phả hay những nghi lễ mà còn hiện diện trong từng lời nói, cử chỉ và cách ứng xử giữa các thành viên. Dù cuộc sống có đổi thay, việc duy trì những khoảnh khắc sum họp, sẻ chia vẫn là cách thiết thực để gìn giữ nền nếp gia phong, bồi đắp tình thân và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.