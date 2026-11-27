Sắc vàng của hoa cải như tô điểm thêm vẻ tươi sáng cho vùng Cao nguyên đá. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Thay vì để ruộng bậc thang nghỉ sau vụ lúa, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang đang đưa cây cải dầu vào trồng thử nghiệm để vừa tạo cảnh quan thu hút du khách, vừa hình thành vùng nguyên liệu chế biến dầu thực vật.

Đây là hướng đi mới trong khai thác giá trị đa chức năng của nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.

Thí điểm 5 ha ở Khuổi My

Mô hình mới được triển khai từ tháng 11/2026 tại tổ 12, Khuổi My, phường Hà Giang 1, với quy mô khoảng 5 ha. Cây cải dầu được trồng trên ruộng bậc thang vào mùa khô, khi ruộng không canh tác lúa.

Khi hoa nở, những cánh đồng cải vàng sẽ tạo cảnh quan đẹp mắt, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ở vùng cao, hoa cải thường nở từ tháng 11 đến tháng 2-3, rộ nhất vào cuối tháng 1 đến đầu xuân. Sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất.

Không chỉ để ngắm, hạt cải sau thu hoạch sẽ được Công ty HAGIFOOD Hà Giang tiếp nhận, sơ chế và ép lấy dầu, từng bước hình thành sản phẩm dầu cải của địa phương.

Thông qua mô hình, Ủy ban Nhân dân phường Hà Giang 1 và doanh nghiệp sẽ đánh giá khả năng sinh trưởng, thổ nhưỡng, hiệu quả sản xuất và khả năng kết hợp với du lịch, để nghiên cứu nhân rộng.

Mục tiêu là đa dạng hóa sản xuất, tạo thêm sản phẩm du lịch, đồng thời từng bước xây dựng dầu cải thành sản phẩm đặc trưng của phường.

Điểm mới ở đây là địa phương không trồng chỉ để ngắm hay chỉ để lấy hạt, mà ngay từ đầu đã gắn sản xuất với chế biến và du lịch.

Sắc vàng của hoa cải như tô điểm thêm vẻ tươi sáng cho vùng Cao nguyên đá. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Bài học cũ - kinh nghiệm mới

Cải dầu không phải cây mới ở Tuyên Quang. Khoảng những năm 2028-2020, tỉnh đã nhân rộng cây cải dầu tại bốn huyện vùng cao núi đá phía bắc thuộc tỉnh Hà Giang (Cũ) trên tổng diện tích 927,6 ha.

Tuy nhiên, diện tích cho thu hoạch từng vụ chỉ đạt khoảng 50% diện tích gieo trồng. Riêng vụ Đông 2009-2010 chỉ đạt khoảng 1/4. Năng suất bình quân chỉ khoảng 0,6 tấn/ha, với giá bán 10 triệu đồng/tấn, người trồng lỗ khoảng 4 triệu đồng/ha vì mức đầu tư bình quân khoảng 10 triệu đồng/ha.

Cuối tháng 6/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang cũ cùng các ngành liên quan kết luận: ngoài thời tiết, cơ sở chế biến, giống, sâu bệnh thì trình độ lao động của người dân cũng là rào cản. Từ đó, Sở kiến nghị tạm dừng khuyến khích trồng cải dầu lấy hạt và đã được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp nhận.

Mặt khác, việc trồng hoa cải dầu trên ruộng bậc thang vào mùa lúa nghỉ không còn mới lạ. Được trồng thí điểm năm 2020 tại xã Hoàng Liên, Lào Cai, cây cải dầu hiện đã mở rộng tại xã Tả Van với khoảng 10 ha. Người dân được hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời cam kết bảo vệ nguyên trạng danh thắng ruộng bậc thang.

Bà con khi trồng cải không chỉ được thu nhập từ thu hái, hoa phục vụ du khách, hạt cải cũng sẽ được thu để ép tinh dầu.

Với khả năng chịu hạn, kháng sâu bệnh tốt, cải dầu tăng vụ trên ruộng bậc thang không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ Di sản văn hóa ruộng bậc thang Sa Pa.

Cũng xuất phát từ hướng đi đó, mô hình Khuổi My bổ sung thêm doanh nghiệp chế biến ngay từ đầu. Vì vậy, thành công ở Khuổi My không chỉ đo bằng hoa nở đẹp bao nhiêu, mà bằng việc người dân có thu nhập thực sự hay không, doanh nghiệp có thu mua ổn định hay không, ruộng bậc thang có được bảo vệ hay không.

Nếu chỉ trồng hoa để chụp ảnh mà bỏ quên đầu ra cho hạt, bỏ quên kỹ thuật và liên kết sản xuất - chế biến - du lịch, nguy cơ lặp lại vết xe cũ hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngược lại, nếu làm đúng hướng đa giá trị, cải dầu có thể trở thành lời giải cho bài toán ruộng nghỉ. Từ một cây trồng từng bị tạm dừng khuyến khích, cải dầu đang có cơ hội trở lại với vai trò mới: cây làm đẹp cảnh quan, cây làm du lịch và cây tạo sinh kế bền vững cho vùng cao./.