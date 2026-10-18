Trồng bí ngô, thu 2 triệu USD mỗi năm chỉ trong 7 tuần

Năm 1993, khi Schultz quyết định mua một trang trại nhỏ ở Clarence, gần thành phố Buffalo, nhiều người cho rằng ông đang đưa ra một lựa chọn khó hiểu. Xuất thân từ gia đình kinh doanh đồ cổ, ông chưa từng có kinh nghiệm trồng trọt hay quản lý trang trại. Tuy nhiên, sau hơn ba thập kỷ, quyết định này đã trở thành nền tảng cho một mô hình kinh doanh sinh lời.

Hiện ở tuổi 74, Schultz là chủ sở hữu và người điều hành The Great Pumpkin Farm, điểm tham quan mùa thu thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi năm. Theo các tài liệu được CNBC Make It xem xét, trang trại đạt doanh thu 2 triệu USD trong năm 2025, dù chỉ mở cửa trong khoảng bảy tuần mỗi năm.

The Great Pumpkin Farm đã tổ chức cuộc thi cân bí ngô đầu tiên vào năm 1996. Ảnh: Kelly Schultz.

Năm nay, trang trại đón khách từ ngày 19/9 đến 31/10. Thay vì chỉ bán bí ngô, Schultz xây dựng một tổ hợp giải trí theo chủ đề mùa thu, với các hoạt động như đi tàu hỏa, khám phá mê cung ngô, thi ăn bánh nướng, xem biểu diễn và tham gia trò chơi ngoài trời. Vé cuối tuần có giá 20 USD, cho phép khách tham quan sử dụng các hoạt động cơ bản trong cả hai ngày.

Mô hình này tận dụng sức hút thương mại của Halloween tại Mỹ. Theo khảo sát do Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ công bố vào tháng 9, chi tiêu liên quan đến Halloween dự kiến đạt 13,5 tỷ USD trong năm 2026. Trong số những người Mỹ dự định kỷ niệm dịp lễ này, 42% cho biết họ sẽ chạm khắc bí ngô.

Từ bán bí ngô đến kinh doanh trải nghiệm

Ý tưởng mở trang trại đến với Schultz vào đầu thập niên 1990, sau khi ông ghé thăm một cánh đồng bí ngô ở phía bắc bang New York. Dù nhận thấy cơ sở vật chất tại đó còn nhiều hạn chế, ông vẫn ấn tượng trước lượng khách đông đảo đến mua bí ngô.

Năm 1993, Schultz mua lại một trang trại bò cũ rộng 85 mẫu Anh, tương đương khoảng 34 ha, với giá khoảng 650.000 USD. Nhờ sự hỗ trợ của nông dân địa phương, ông học cách trồng bí ngô và chính thức mở cửa The Great Pumpkin Farm vào năm 1996.

Ngay trong năm đầu hoạt động, Schultz đã tìm cách tạo sự khác biệt cho trang trại bằng việc tổ chức cuộc thi cân bí ngô khổng lồ. Ông hợp tác với Ray Waterman, người sáng lập Liên đoàn Bí ngô Thế giới, đồng thời treo giải thưởng 50.000 USD cho người mang đến quả bí ngô nặng từ 1.000 pound trở lên. Để thu hút sự chú ý, ông mua bảo hiểm cho giải thưởng và quảng bá sự kiện trên nhiều tờ báo.

Quả bí ngô chiến thắng năm đó nặng 1.061 pound, tương đương khoảng 481 kg, lập kỷ lục thế giới vào thời điểm ấy. Sự kiện giúp trang trại xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế, nhanh chóng nâng cao độ nhận diện và thu hút khách tham quan.

Khách tham quan chọn mua bí ngô tại The Great Pumpkin Farm. Ảnh: William Muench.

Cuộc thi cân bí ngô vẫn được tổ chức hằng năm. Năm nay, quả bí ngô nặng nhất đạt 1.908,5 pound, tương đương khoảng 866 kg. Bên cạnh sự kiện này, trang trại liên tục bổ sung các hoạt động như xe kéo chở cỏ khô, trò chơi bắn bí ngô bằng đại bác, mê cung ngô, trò chơi lễ hội và các khu vui chơi dành cho trẻ em.

Chiến lược của Schultz là kéo dài thời gian lưu lại của khách và tạo thêm nhiều lý do để họ quay trở lại. Ngoài vé vào cửa, trang trại còn thu doanh thu từ trò chơi có tính phí riêng, đồ ăn, đồ uống và các dịch vụ giải trí. Khách có thể thưởng thức đồ nướng, bánh mì kẹp phô mai, bánh donut bí ngô hoặc mua bí ngô mang về.

Hiện Schultz không còn tự trồng phần lớn số bí ngô phục vụ hoạt động kinh doanh mà thu mua từ các trang trại lân cận để đáp ứng nhu cầu. Mỗi năm, The Great Pumpkin Farm dự trữ hơn 25.000 quả bí ngô. Một kim tự tháp bí ngô cao khoảng 15 m đặt gần đường lớn trở thành điểm nhấn thu hút khách ngay khi đến nơi.

Vào các ngày trong tuần, trang trại miễn phí vào cửa, cho phép khách mua sắm và sử dụng một số tiện ích như sân chơi ngoài trời, vườn thú tương tác và mê cung cỏ khô. Trong khi đó, cuối tuần tập trung vào các hoạt động giải trí có quy mô lớn hơn, với vé vào cửa và những dịch vụ bổ sung tính phí riêng.

Bài toán chi phí và kế hoạch phát triển dài hạn

Dù tạo ra doanh thu đáng kể trong thời gian ngắn, việc vận hành trang trại vẫn đòi hỏi nguồn lực lớn. Trong bảy tuần mở cửa, Schultz tuyển hơn 100 nhân viên thời vụ để đảm nhiệm các công việc từ vận hành máy kéo, phục vụ khách đến bán thực phẩm. Sau mùa lễ hội, phần lớn trò chơi và thiết bị được tháo dỡ, các con vật được đưa trở lại trang trại gốc, còn bí ngô tồn dư được chuyển cho các trang trại chăn nuôi làm thức ăn cho vật nuôi.

Quá trình thu dọn kéo dài khoảng một tháng. Trong phần còn lại của năm, khoảng 20 nhân viên toàn thời gian duy trì cơ sở vật chất và chăm sóc khuôn viên.

Chi phí nhiên liệu tăng cũng tạo thêm sức ép lên hoạt động kinh doanh, do trang trại cần nhiều nhiên liệu để vận hành máy kéo và duy trì khu vực rộng lớn. Schultz cho biết ông muốn tránh tăng giá vé, vì vậy lợi nhuận năm 2026 có thể giảm nhẹ. Phần lớn lợi nhuận thường được tái đầu tư để bổ sung hoạt động mới và nâng cấp cơ sở vật chất.

Ngoài khu vực trang trại phục vụ lễ hội, gia đình Schultz còn sở hữu khoảng 300 mẫu Anh đất, tương đương 121 ha, tạo dư địa cho việc mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải cân đối giữa chi phí đầu tư, nhu cầu khách hàng và thời gian khai thác ngắn của mùa lễ hội.

The Great Pumpkin Farm cũng đang phát triển theo mô hình kinh doanh gia đình. Con trai Schultz, Ben, đã cùng cha điều hành trang trại và các cơ sở kinh doanh đồ cổ trong khoảng 25 năm. Các cháu của ông hiện cũng bắt đầu tham gia phụ giúp công việc.

Gia đình đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động và duy trì doanh nghiệp qua nhiều thế hệ. Với Schultz, lợi thế của mô hình không chỉ nằm ở doanh thu trong mùa thu mà còn ở khả năng xây dựng điểm đến có sức hút lâu dài, kết hợp nông sản, giải trí và trải nghiệm gia đình.

Sau Halloween, trang trại tạm ngừng hoạt động cho đến mùa thu năm sau. Trong thời gian đó, Schultz quay lại công việc kinh doanh đồ cổ, đồng thời chuẩn bị cho mùa lễ hội tiếp theo. Từ một quyết định từng bị nhiều người hoài nghi, ông đã xây dựng được mô hình kinh doanh theo mùa có doanh thu hàng triệu USD, dựa trên việc biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành trải nghiệm giải trí thu hút đông đảo khách hàng.