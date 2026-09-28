Trong 9 tháng năm 2026, Quốc lộ 5 xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026 (từ ngày 15.12.2025 đến 14.9.2026), trên QL5 qua địa bàn Hải Phòng xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết và 24 người bị thương. Với chiều dài qua Hải Phòng gần 79,6km, đây là tuyến quốc lộ xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất trên địa bàn thành phố.

Trong 9 tháng thống kê, toàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm 326 người chết và 375 người bị thương. Trên các tuyến quốc lộ xảy ra 181 vụ, làm 105 người chết và 89 người bị thương. Riêng QL5 chiếm khoảng 1/3 số vụ tai nạn giao thông và số người chết trên các tuyến quốc lộ.

Tai nạn giao thông trên tuyến QL5 trong tháng 9 xảy ra nhiều nhất

Hải Phòng đang xây dựng QL5, QL10 qua địa bàn thành phố trở thành các tuyến đường an toàn về giao thông. Các giải pháp tập trung vào rà soát, khắc phục bất cập hạ tầng, tổ chức giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Để hạn chế tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ tùy tiện và đặc biệt chú ý quan sát khi lưu thông cạnh xe tải, xe container... góp phần xây dựng quốc lộ 5 an toàn về giao thông.