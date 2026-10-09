Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: Thùy Dương.

Theo báo cáo từ cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh chủ trì ngày 8/10, công tác thu hút đầu tư và giải ngân vốn trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong hai tháng 8 và 9. Thành công này là kết quả của sự nỗ lực từ các sở, ngành và đơn vị liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP).

Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2026, TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 21.900 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 156,8 tỷ USD. Tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 5.694,99 triệu USD, vượt 34% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, vốn FDI tại đây đạt 4.272,16 triệu USD, tăng 62,27% so với cùng kỳ năm trước. Suất đầu tư bình quân đạt khoảng 10,5 triệu USD/ha, vượt xa định hướng đề ra.

Trong đó, Khu Công nghệ cao Thành phố cũng ghi nhận những thành tựu đáng kể với tổng vốn cấp mới trong 9 tháng đạt 1.230,05 triệu USD, tăng khoảng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực này đã thu hút thành công 2 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng vốn gần 1 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh có 164 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 14,08 tỷ USD. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 9 tháng đạt 16,65 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD.

Trong lĩnh vực đầu tư trong nước, UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 62 dự án có sử dụng đất, với tổng vốn đầu tư khoảng 297.551 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng vẫn còn nhiều dư địa cần tiếp tục khai thác, đặc biệt là giá trị sản xuất và nguồn lực đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đánh giá toàn diện tình hình thu hút đầu tư, giải ngân vốn, xác định rõ các dự án dự kiến thu hút mới, dự án hoàn thành đưa vào sản xuất, và dự án nâng cấp, mở rộng quy mô. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình và phân định rõ thẩm quyền xử lý hồ sơ đầu tư để hạn chế tình trạng hồ sơ phải trao đổi nhiều vòng hoặc phát sinh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

Đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các đơn vị phải chủ động tổng hợp hằng tuần để báo cáo Thường trực UBND Thành phố xem xét, xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền Thành phố, nhất là các vấn đề liên quan đến nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy hoặc thủ tục chuyên ngành, phải được chủ động tham mưu để UBND Thành phố làm việc, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giải quyết.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh rằng nguồn lực từ các dự án đầu tư có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Do đó, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc đúng tiến độ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh triển khai, giải ngân và đưa các dự án vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.

Với những kết quả đạt được, TP.Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Những nỗ lực cải cách và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư của Thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.