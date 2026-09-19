Này 19/9 tại Ninh Bình, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với UBND xã Hải Quang, UBMTTQ xã Hải Quang và Hội Phụ nữ xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình "Rừng Xanh Lên 2026 – Bảo vệ hệ sinh thái ven biển" hướng tới mục tiêu phục hồi hệ sinh thái và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trồng 7000 cây phi lao bảo vệ hệ sinh thái ven biển. Ảnh: PV

Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của cộng đồng Thiện Nguyện, GiveNow và sự tham gia tích cực của gần 150 người, bao gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Văn Lý, Công an xã Hải Quang, cán bộ kiểm lâm, Hội Phụ nữ xã, Đoàn Thanh niên xã Hải Quang cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Hải Quang là một xã ven biển nằm về phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình. Đối với cộng đồng sống ven biển, việc duy trì và phục hồi rừng ven biển có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Phạm Hùng, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Hải Quang cho biết: "Chương trình không đơn thuần là một hoạt động trồng cây, mà còn là dịp để cùng nhau lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái ven biển, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sống và sinh kế của cộng đồng địa phương. Sự đồng hành về nguồn lực, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của các bên là động lực quan trọng để những hoạt động phục hồi rừng được triển khai thiết thực và có giá trị lâu dài."

Hoạt động của sự kiện. Ảnh: PV

Nhấn mạnh ý nghĩa của hệ sinh thái rừng ven biển đối với các cộng đồng địa phương, Ông Nguyễn Tử Tiến Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Những cánh rừng không chỉ góp phần bảo vệ đất, giảm tác động của gió, bão và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mà còn góp phần duy trì các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và gia tăng các giá trị, dịch vụ mà thiên nhiên mang lại cho con người."

Cũng tại sự kiện, hưởng ứng Ngày Dọn rác Thế giới 20/9 (World Cleanup Day), đoàn viên, thanh niên xã Hải Quang đã tích cực tham gia dọn dẹp, thu gom rác thải tại khu vực trồng cây trên bãi biển để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng chung tay thu gom, xử lý rác thải và giảm thiểu ô nhiễm nhựa.