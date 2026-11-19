Ngay trong ngày ra quân (15-11), các võ sĩ Quân đội giành 4 trong số 5 huy chương vàng. Ở các hạng cân nữ, Thủy Thị Phương Ngân vô địch hạng cân dưới 40kg, Nguyễn Thanh Phú Quí vô địch hạng cân dưới 44kg. Hai huy chương vàng nam thuộc về Nguyễn Văn Thanh (dưới 55kg) và Nguyễn Văn Tình (dưới 60kg).

Ngày 16-11, Lâm Thị Ngân Hà mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đội tuyển khi giành ngôi vô địch hạng cân dưới 52kg nữ. Ở hạng dưới 100kg nam, võ sĩ Lê Vũ Minh Đại giành thêm huy chương bạc cho Quân đội trong ngày thi đấu 18-11. Ngày 19-11, đội tuyển Judo Quân đội giành thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Tổng cộng sau 5 ngày thi đấu, đội tuyển Judo Quân đội giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Vận động viên Thủy Thị Phương Ngân vô địch hạng cân dưới 40kg.

Vận động viên Nguyễn Thanh Phú Quí vô địch hạng dưới 44kg.

Vận động viên Nguyễn Văn Thanh đoạt huy chương vàng hạng cân dưới 55kg.

Vận động viên Nguyễn Văn Tình đoạt huy chương vàng hạng cân dưới 60kg.

Vận động viên Lâm Thị Ngân Hà mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đội tuyển Judo khi giành ngôi vô địch hạng dưới 52kg nữ.

Võ sĩ Lê Vũ Minh Đại giành huy chương bạc cho Quân đội ở hạng cân 100kg.

Võ sĩ Lê Vũ Minh Đại giành huy chương đồng hạng cân 66kg.

Võ sĩ Phạm Thành Vũ giành huy chương đồng hạng cân +100kg.

Ngày 19-11, đội tuyển Judo Quân đội giành thêm 1 huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam.

Cùng ngày, nội dung đồng đội nữ cũng giành thêm 1 huy chương bạc cho đội tuyển Judo Quân đội.