Trong 5 ngày thi đấu, đội tuyển Judo Quân đội giành 6 huy chương vàng
Tính đến ngày 19-11, đội tuyển Judo Quân đội giành 6 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Ngay trong ngày ra quân (15-11), các võ sĩ Quân đội giành 4 trong số 5 huy chương vàng. Ở các hạng cân nữ, Thủy Thị Phương Ngân vô địch hạng cân dưới 40kg, Nguyễn Thanh Phú Quí vô địch hạng cân dưới 44kg. Hai huy chương vàng nam thuộc về Nguyễn Văn Thanh (dưới 55kg) và Nguyễn Văn Tình (dưới 60kg).
Ngày 16-11, Lâm Thị Ngân Hà mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đội tuyển khi giành ngôi vô địch hạng cân dưới 52kg nữ. Ở hạng dưới 100kg nam, võ sĩ Lê Vũ Minh Đại giành thêm huy chương bạc cho Quân đội trong ngày thi đấu 18-11. Ngày 19-11, đội tuyển Judo Quân đội giành thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.
Tổng cộng sau 5 ngày thi đấu, đội tuyển Judo Quân đội giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/trong-5-ngay-thi-dau-doi-tuyen-judo-quan-doi-gianh-6-huy-chuong-vang-1065313