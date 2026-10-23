Trồng 400ha hoa tam giác mạch phục vụ lễ hội năm 2026

"Lễ hội Hoa Tam giác mạch" năm 2026 do UBND tỉnh Tuyên Quang, các sở, ngành, địa phương tổ chức sẽ diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc xuyên suốt từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026.

Điểm nhấn của "Lễ hội Hoa Tam giác mạch" là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào 20 giờ 00 phút ngày 25/10/2026 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Chương trình là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, phác họa trọn vẹn sức sống mới cùng bản sắc độc đáo của vùng cao. Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Tuyên Quang, kết hợp phát rộng rãi trên các nền tảng số.

Các du khách chụp ảnh với hoa tam giác mạch và trải nghiệm các hoạt động văn hóa hấp dẫn (Ảnh: Diệu Kế).

Nối tiếp đêm khai mạc là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến thương mại hấp dẫn trải dài từ tháng 10 đến tháng 11/2026: Không gian văn hóa truyền thống: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô kết hợp giao lưu Việt - Trung (ngày 23/10); Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP tại phố cổ Đồng Văn (từ 21/10 - 25/10); Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám (ngày 24 - 25/10).

Sự kiện âm nhạc và thể thao: Show rock “Tinh thần đá” lần thứ 2 hứa hẹn bùng nổ vào ngày 31/10; Giải Bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng” tranh tài vào trung tuần tháng 11.

Giao thương và ẩm thực: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026 quy mô 300 gian hàng (từ 5/11 đến 11/11) cùng Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” đậm đà hương vị diễn ra trong tháng 11.

Xuyên suốt từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, du khách đến với Cao nguyên đá sẽ được hòa mình vào không gian du lịch cộng đồng sôi động. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức dân ca dân vũ, hòa mình vào các trò chơi dân gian như: ném pao, tung còn, bắn nỏ, đi cà kheo; hay trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công tri thức bản địa như dệt lanh, nhuộm chàm, rèn đúc và thưởng thức bánh Tam giác mạch thơm nức.

Để phục vụ du khách tốt nhất, địa phương đã triển khai gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch (Ảnh: BTC).

Để phục vụ du khách tốt nhất, địa phương đã triển khai gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch, chia làm ba đợt nhằm đảm bảo hoa nở rộ kéo dài suốt từ tháng 10 đến hết năm. Thảm hoa rực rỡ được bố trí dải đều dọc tuyến đường 4C và các điểm đến nổi tiếng như: Cổng trời, dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, làng Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú hay bến thuyền sông Nho Quế.

Theo BTC, "Lễ hội Hoa Tam giác mạch" năm 2026 hướng tới xây dựng một không gian lễ hội văn minh, an toàn, giàu bản sắc, gắn hoạt động lễ hội với bảo tồn văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.