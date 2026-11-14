Trồng 30ha rừng tràm dọc hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Chiều 14.11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động trồng rừng và gắn biển công trình thanh niên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình thanh niên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Công trình trồng rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, do Đoàn Thanh niên PV GAS làm đầu mối, phối hợp triển khai cùng Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ lâm nghiệp Cà Mau.

Công trình có quy mô 30ha rừng tràm, với khoảng 600.000 cây tràm được phân kỳ thực hiện qua hai giai đoạn, dọc theo tuyến đường công vụ của PV GAS (hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau).

Các đơn vị thực hiện công trình cam kết đồng hành lâu dài. Toàn bộ 30ha rừng sau khi trồng sẽ tiếp tục được các bên phối hợp theo dõi, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030.

Lực lượng đoàn viên và các đại biểu trồng rừng tràm khu vực hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển công trình thanh niên và tham gia trồng cây, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái và trách nhiệm đối với môi trường.

Việc trồng rừng không chỉ hướng tới mở rộng diện tích cây xanh, mà còn đặt ra yêu cầu về chất lượng trồng rừng, công tác chăm sóc, bảo vệ và duy trì khả năng sinh trưởng của cây trồng. Đây là yếu tố quan trọng để những diện tích rừng được phục hồi thật sự phát huy giá trị lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (thứ 3 từ phải vào) cùng các đại biểu trao cây giống tràm, cho lực lượng đoàn viên

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Hoài Bắc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS cho biết, tại vùng đất U Minh Hạ một cây tràm được trồng xuống mới chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình dài, bởi sau đó còn cần nhiều thời gian chăm sóc để cây tràm sinh trưởng và phát triển tốt.

Việc triển khai công tác trồng rừng nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái tràm đặc trưng, gắn kết trách nhiệm bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương.

Việc trồng rừng nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái tràm ở Cà Mau

Trước đó, vào tháng 6.2026, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức trồng hơn 3.700 cây đước, trên diện tích 1,5ha rừng ngập mặn tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tiếp nối những hoạt động đó, công trình trồng rừng do PV GAS triển khai, thể hiện quyết tâm đưa mục tiêu phát triển xanh thành những hành động cụ thể, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ mai sau.