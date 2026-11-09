Trồng 200 cây mai anh đào chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Mang dáng dấp một không gian văn hóa truyền thống giữa lòng Hà Nội, Làng văn hóa ẩm thực Nắng Sông Hồng không chỉ là điểm đến ẩm thực, du lịch mà còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và hoạt động tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Ngày 10-11, nơi đây sẽ diễn ra họp báo công bố lịch trình chính thức Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. Cùng khám phá không gian giàu bản sắc, nơi nhan sắc, văn hóa và những giá trị truyền thống có dịp hội tụ.