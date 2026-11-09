Văn hóa

Trồng 200 cây mai anh đào chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, ngày 9/11, Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng trồng 200 cây mai anh đào và ra quân dọn điểm đen rác thải dọc tuyến đường tại Tổ dân phố Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Báo Lâm Đồng
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Công trình thanh niên chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 của tuổi trẻ phường Lang Biang - Đà Lạt và Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng

Công trình thanh niên chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 của tuổi trẻ phường Lang Biang - Đà Lạt và Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng

Đây là công trình thanh niên chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, lan tỏa tình yêu thiên nhiên.

Đoàn viên thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt và Phòng PX01 trồng mai anh đào chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Đoàn viên thanh niên phường Lang Biang - Đà Lạt và Phòng PX01 trồng mai anh đào chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Bên cạnh đó, Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng và phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời tặng Quỹ học bổng 5 triệu đồng và 400 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ.

Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng tặng Quỹ học bổng 5 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ

Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng tặng Quỹ học bổng 5 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ

Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt trao tặng 400 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ

Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt trao tặng 400 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ

Tuấn Hương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trong-200-cay-mai-anh-dao-chao-mung-festival-hoa-da-lat-473637.html