Trồng 200 cây mai anh đào chào mừng Festival Hoa Đà Lạt
Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, ngày 9/11, Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng trồng 200 cây mai anh đào và ra quân dọn điểm đen rác thải dọc tuyến đường tại Tổ dân phố Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt.
Đây là công trình thanh niên chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, lan tỏa tình yêu thiên nhiên.
Bên cạnh đó, Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng PX01 - Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng và phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời tặng Quỹ học bổng 5 triệu đồng và 400 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trong-200-cay-mai-anh-dao-chao-mung-festival-hoa-da-lat-473637.html