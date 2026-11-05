Trong 10 tháng, Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh đón 1,65 triệu lượt khách

Du khách tham quan rừng dừa nước Cẩm Thanh. Ảnh: KHÁNH LINH

Năm 2026, phường Hội An Đông đặt mục tiêu đón 1,33 triệu lượt khách du lịch, tuy nhiên đến cuối tháng 8/2026 kế hoạch đã hoàn thành và nhanh chóng vượt qua để đạt cột mốc mới 1,65 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 50 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng. Theo ông Lê Công Sỹ, đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn và truyền thông hiệu quả, sức hút của điểm đến còn thể hiện ở các sản phẩm dịch vụ độc đáo, hấp dẫn và khác biệt.

Khu rừng dừa nước Bảy Mẫu Cẩm Thanh nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3km về phía đông nam, nơi đây được mệnh danh là “Miền Tây thu nhỏ” giữa lòng xứ Quảng với sông nước yên bình.

Tham quan rừng dừa, du khách không chỉ lạc vào cảnh sắc thiên nhiên trong lành, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa gắn với cộng đồng địa phương như: đi thuyền thúng len qua từng con lạch nhỏ, xem vãi chài bắt cá, nghe hát bả trạo, thưởng thức các món ăn dân dã truyền thống mang đậm hương vị xứ Quảng…