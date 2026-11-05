Trong 10 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8%, đạt 19,5 triệu lượt

Du khách Nga tới Khánh Hòa, Việt Nam bằng đường hàng không.

Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, với khoảng 14,61 triệu lượt khách, chiếm hơn 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng.

Trung Quốc là thị trường đứng đầu với gần 4,386 triệu lượt khách; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc (3,37 triệu lượt), Nga (1,254 triệu lượt), Đài Loan (Trung Quốc) - 1,073 triệu lượt, Hoa Kỳ (808,7 nghìn lượt)...

Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á, thị trường Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung. Đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 10 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng vẫn duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, như Philippines (579,2 nghìn lượt, tăng 52,4%), Ấn Độ (744,6 nghìn lượt, tăng 29,5%), Australia (543 nghìn lượt, tăng 21,3%), Singapore (387,6 nghìn lượt, tăng 28,9%)... góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của du lịch Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Tây Ban Nha.

Môi trường ổn định, an toàn an ninh, sự mở rộng các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế, chính sách thị thực thuận lợi đang góp phần tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến Việt Nam. Bên cạnh đó là việc duy trì sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng của Việt Nam là những yếu tố mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Việc này góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.