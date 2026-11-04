Trong 10 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 13,8%, đạt 19,5 triệu lượt

Về cơ cấu thị trường theo châu lục, châu Á tiếp tục là khu vực gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp theo là châu Âu với 3,22 triệu lượt, chiếm 16,5%, châu Mỹ với 1,04 triệu lượt, chiếm 4,4%, châu Úc với 602,7 nghìn lượt, chiếm 3,1%, châu Phi với 59,9 nghìn lượt, chiếm 0,3%.

Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu với gần 4,4 triệu lượt khách; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,4 triệu lượt; Nga củng cố vị trí thứ 3 với 1,25 triệu lượt; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4 với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường đóng góp trên 1 triệu khách đến Việt Nam tính từ đầu năm. Các thị trường gửi khách lớn tiếp theo là Hoa Kỳ (808,7 nghìn lượt), Campuchia (787,1 nghìn lượt), Nhật Bản (757,5 nghìn lượt), Ấn Độ (744,6 nghìn lượt), Philippines (579,2 nghìn lượt) và Úc (543 nghìn lượt).

Biểu đồ 1: 10 thị trường gửi khách hàng đầu 10 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt)

Về tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất 51,5%, tiếp theo là châu Phi tăng 30,7%, châu Úc tăng 21,5%, châu Mỹ tăng 18,1%, châu Á tăng 7,3%. Châu Âu đồng thời là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của khách quốc tế đến Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng, châu Âu cũng là khu vực có mức tăng tuyệt đối về lượng khách tốt nhất, tăng thêm khoảng 1,09 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, châu Á tăng thêm khoảng 992 nghìn lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, tại châu Âu, Nga là thị trường nổi bật nhất, tăng 150,0%, là thị trường nguồn lớn nhất ở khu vực. Ngoài ra, các thị trường châu Âu khác có sự tăng trưởng cao có Ba Lan (+45,8%), Séc (+21,9%), Thụy Sỹ (+23,1%), Thụy Điển (+21,4%)…

Các thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như Philippines tăng 52,4%, Campuchia (+43,2%), Singapore (+28,9%), Indonesia (+27,1%). Bên cạnh đó, thị trường Úc (+21,3%) và New Zealand (+22,9%) tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung. Ở chiều ngược lại, thị trường Hàn Quốc giảm 6,3%. Qua đó, nước ta cần tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy về chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm truyền thống.

Biểu đồ 2: Cơ cấu khách quốc tế đến theo châu lục

Nhìn chung, tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 được hỗ trợ bởi sự đóng góp đồng thời của các thị trường quy mô lớn và những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao. Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh của thị trường xa châu Âu, cùng với đà phát triển tích cực tại một số thị trường gần trong khu vực châu Á, đang góp phần đa dạng hóa nguồn khách và tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Việt Nam.

Môi trường ổn định, an toàn an ninh, sự mở rộng các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với các trung tâm du lịch quốc tế, chính sách thị thực thuận lợi đang góp phần tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến Việt Nam. Bên cạnh đó là việc duy trì sức hấp dẫn về tài nguyên, sản phẩm du lịch đa dạng của Việt Nam là những yếu tố mang lại mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm 2026.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, ngành Du lịch đã đạt khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành Du lịch cần nỗ lực lớn trong hai tháng cuối năm, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Điều này đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Việc này góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách trong những tháng cuối năm, đồng thời củng cố thị trường và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.