Tham dự hoạt động có đại diện lãnh đạo UBND xã Thăng Trường, Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 và Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Unique Việt Nam.

Ông Võ Hùng Nhân - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng phát biểu tại hoạt động trồng cây.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 23-1-2026 của UBND TP Đà Nẵng về tổ chức các hoạt động Tết trồng cây năm 2026 và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 9-4-2026 về bảo vệ, phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh; đồng thời hưởng ứng chương trình phát động của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các đaị biểu, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng tham gia trồng cây.

Với diện tích triển khai khoảng 1ha, chương trình dự kiến trồng 1.500 cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái ven biển. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng cát ven biển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng ngày truyền thống của ngành Lâm nghiệp, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trong công tác trồng cây, gây rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa phong trào chung tay bảo vệ tài nguyên rừng, xây dựng môi trường sinh thái xanh, an toàn và bền vững.