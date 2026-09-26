Trồng 1.300 cây hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trồng bằng lăng hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt (Ảnh: Hữu Tri)

Các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia trồng cây.

Tại chương trình, các đại biểu đã trồng 1.300 cây xanh gồm350 cây bằng lăng, 800 cây tường vi và 150 cây gỗ cẩm lai, với tổng kinh phí hơn 942 triệu đồng. Đây là những loài cây dễ trồng, có khả năng sinh trưởng và thích nghi tốt với môi trường bản địa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng chăm sóc bằng lăng sau khi trồng (Ảnh: Hữu Tri)

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường và phát triển không gian xanh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (áo xanh ca rô, đứng giữa) và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng (áo trắng, đứng giữa) tham gia trồng cây cùng các đơn vị (Ảnh: Hữu Tri)

Được biết, trong 2 năm qua, tại khu vực này, các đơn vị đã trồng hơn 600 cây bằng lăng trên tuyến đường Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư, góp phần cải thiện cảnh quan tại khu vực cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né, đồng thời kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho người dân địa phương và du khách.