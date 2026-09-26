Trồng 1.300 cây hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026
1.300 cây xanh các loại đã được trồng tại khu vực Công viên bằng lăng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng nhằm hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” tổ chức sáng 26/9.
Các đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng tham gia trồng cây.
Tại chương trình, các đại biểu đã trồng 1.300 cây xanh gồm350 cây bằng lăng, 800 cây tường vi và 150 cây gỗ cẩm lai, với tổng kinh phí hơn 942 triệu đồng. Đây là những loài cây dễ trồng, có khả năng sinh trưởng và thích nghi tốt với môi trường bản địa.
Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường và phát triển không gian xanh.
Được biết, trong 2 năm qua, tại khu vực này, các đơn vị đã trồng hơn 600 cây bằng lăng trên tuyến đường Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư, góp phần cải thiện cảnh quan tại khu vực cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né, đồng thời kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho người dân địa phương và du khách.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trong-1-300-cay-huong-ung-festival-hoa-da-lat-nam-2026-466588.html