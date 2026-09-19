Trọn vẹn và xúc cảm: Đêm khai mạc 'không vết xước của Asiad 20

Lễ khai mạc Asiad 20 khép lại với màn bắn pháo hoa trên SVĐ Paloma Mizuho. Trước khi pháo hoa bắn lên, MC kêu gọi các quan chức, khách mời VĐV, tình nguyện viên và khán giả cùng bật đèn flash điện thoại, thắp sáng địa điểm tổ chức khai mạc. Đúng như tiết lộ từ truyền thông Nhật Bản, lễ khai mạc Asiad 20 được tổ chức tối giản và tập trung chủ yếu vào cảm xúc của người xem.

Dưới bàn tay của đạo diễn thiên tài Yukihiko Tsutsumi, Nhật Bản không muốn đầu tư quá nhiều vào công nghệ (kỹ xảo, ánh sáng, trình chiếu màn hình LED...). Thay vào đó, Nhật Bản nhân cơ hội này để quảng bá trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, được gửi gắm qua các tiết mục nghệ thuật. Trong ảnh là màn trình diễn Thần đạo. Hình ảnh Lâu đài Nagoya, một trong những tòa thành cổ mang tính biểu tượng lịch sử và là báu vật quốc gia của Nhật Bản, đặt ở trung tâm sân khấu là điểm nhấn.

Người Nhật đưa hàng trăm vũ công lên sân khấu để đồng diễn màn vũ đạo theo kiểu robot. Lễ khai mạc Asiad 20 được tổ chức ở Nagoya - thủ phủ robot của Nhật Bản. Thông qua tiết mục, nước chủ nhà muốn tạo dấu ấn cho người xem về robot, một trong những niềm tự hào của Nagoya nói riêng và xứ "mặt trời mọc" nói chung.

Người Nhật đổ nhiều "chất xám" vào các tiết mục với sự pha trộn hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Từ trang phục cho đến đạo cụ, âm nhạc, động tác trình diễn và ánh sáng, mọi thứ được người Nhật kiểm soát chỉn chu, vừa đủ để gây ấn tượng thay vì phô trương tiềm lực của nước chủ nhà.

Nghệ sĩ vĩ cầm Taro Hakase, niềm tự hào của Nhật Bản, trình diễn đặc biệt xuất sắc trong lễ khai mạc. Tiếng đàn uyển chuyển, cảm xúc của ông kết hợp cùng dàn giao hưởng và dàn hợp xướng, tạo nên không gian âm nhạc có chiều sâu, dạt dào cảm xúc và hòa quyện tốt để cùng các vũ công, diễn viên thắp sáng sân khấu.

Khoảnh khắc xúc động nhất của lễ khai mạc: Koji Murofushi trao đuốc cho người cha Shigenobu Murofushi. Sau đó, cả 2 tiến lên đài lửa và thắp sáng ngọn lửa của Asiad 20. Hai cha con, 2 thế hệ VĐV là niềm tự hào của người Nhật, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho kỳ Á vận hội năm nay.

Trước đó, Nhật Bản thực hiện nghi thức thắp đuốc đặc biệt với một nhóm VĐV truyền nhau ngọn lửa. Người Nhật luôn là vậy, tỉ mỉ ở những công đoạn quan trọng, thiêng liêng nhất. Nghi thức thắp đuốc của nước chủ nhà sẽ còn được nhắc đến trong nhiều kỳ Asiad về sau.

Ngọn đuốc thiêng liêng của Asiad 20 - sân chơi số 1 của thể thao châu Á - chính thức thắp sáng. Phía trên là quốc kỳ Nhật Bản và lá cờ Hội đồng Olympic châu Á tung bay giữa sân Paloma Mizuho. Asiad 20 chính thức bắt đầu, khởi tranh liên tục trong 16 ngày.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Asiad 20. Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Đinh Quang Kiệt (bóng đá) nhận vinh dự cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tại Asiad 20, chúng ta tranh tài với gần 350 VĐV ở 33 bộ môn. Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu giành từ 4 HCV, cân bằng thành tích ở Asiad 19. Tất nhiên, với thế mạnh ở các môn cầu mây, bắn súng, đua thuyền, TTVN kỳ vọng chinh phục nhiều hơn nữa HCV, từ đó bứt phá tại Asiad.

Đoàn Thể thao Nhật Bản và Trung Quốc là tâm điểm ở lễ khai mạc với quân số rất đông. Tại Asiad 20, cuộc cạnh tranh ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương được dự đoán là cuộc chơi của Nhật Bản và Trung Quốc. Những tấm HCV ở bộ môn thể dục dụng cụ, cầu lông, bơi sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt vì những niềm hy vọng "vàng" của Trung Quốc và Nhật Bản.