Từ nữ sinh viên Đông Âu đầu tiên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam đến phiên dịch viên ngoại giao và Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, hành trình của bà không chỉ lưu giữ những ký ức về một Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử mà còn góp phần bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với Việt Nam

Năm 1959, bà Stoyanka Dimitrova, khi ấy 18 tuổi, đặt chân đến Hà Nội, mang theo hành trang ít ỏi và gần như không có nhiều thông tin về đất nước mà mình sắp gắn bó.

Trước chuyến đi, điều duy nhất bà Stoyanka Dimitrova biết về Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới. Khái niệm ấy khi đó còn quá mơ hồ, chưa đủ để bà hình dung về cuộc sống, con người và những điều đang chờ đợi mình ở một đất nước cách quê hương hàng nghìn cây số.

Bà Stoyanka Dimitrova (người thứ 2, từ phải sang) phiên dịch trong buổi Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu Bulgaria sang Việt Nam tham dự chương trình “Tri ân đất nước Hoa Hồng” tháng 11/2010. (Ảnh NVCC)

Nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt, kéo dài hơn nửa thế kỷ và trở thành dấu ấn không thể tách rời trong cuộc đời bà.

Bà Stoyanka Dimitrova đến Việt Nam cùng một nhóm sinh viên quốc tế gồm 19 người, trong đó có 6 người Bulgaria, 2 người Hungary, 2 người Romania, 2 người Albania, 2 người Mông Cổ, 2 người Triều Tiên và 3 người Trung Quốc. Họ cùng học tập, sinh hoạt và trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam trong những năm tháng đầy thử thách.

Những ngày đầu ở Hà Nội, điều khiến nữ sinh Bulgaria không khỏi bất ngờ là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của người dân. Việt Nam khi ấy vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, hàng hóa khan hiếm, đời sống gắn với chế độ tem phiếu.

Trong ký ức của bà, hình ảnh những gương mặt có phần hốc hác nhưng ánh lên nghị lực và khát vọng vươn lên của người Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. “Dù bất ngờ trước cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, chúng tôi vẫn được tạo điều kiện tốt để học tập”, bà chia sẻ.

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với bà là tiếng Việt. Theo bà, chữ viết tiếng Việt tương đối dễ tiếp cận, nhưng phát âm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sáu thanh điệu khiến việc học ngôn ngữ trở thành một thử thách thực sự. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách phát âm cũng có thể khiến ý nghĩa của từ ngữ chuyển sang một hướng khác.

Tuy nhiên, chính quá trình học tiếng Việt và tiếp xúc hằng ngày với người dân đã giúp bà dần hiểu hơn về đất nước, văn hóa và tính cách của con người Việt Nam. Ngôn ngữ không còn đơn thuần là phương tiện giao tiếp mà trở thành cánh cửa để bà bước vào đời sống tinh thần của dân tộc.

Người phiên dịch trên hành trình hữu nghị

Năm 1971, bà Stoyanka Dimitrova bắt đầu công việc tại Đại sứ quán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Sofia, Bulgaria, với vai trò thư ký kiêm phiên dịch. Đây là thời điểm phong trào đoàn kết, ủng hộ Việt Nam tại Bulgaria diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mít tinh, quyên góp, gặp gỡ và giao lưu hữu nghị.

Với khả năng tiếng Việt và sự am hiểu về đất nước, con người Việt Nam, bà có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đối ngoại, góp phần kết nối các chính trị gia, nhà báo, chuyên gia kinh tế và các tổ chức quần chúng của hai nước.

Đối với bà, đó không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là cơ hội để đóng góp cho đất nước, và đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Bà cảm thấy tự hào khi được sử dụng kiến thức, ngôn ngữ và sự am hiểu văn hóa để giúp người Bulgaria hiểu hơn về Việt Nam, đồng thời đưa tiếng nói, quan điểm của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Bulgaria.

Cũng từ đây, công việc phiên dịch trở thành sợi dây xuyên suốt sự nghiệp của bà. Bà là phiên dịch viên thường trực của Ủy ban Hợp tác Kinh tế và Khoa học – Kỹ thuật song phương (KINTS) thuộc Hội đồng Bộ trưởng Bulgaria ngay từ những năm đầu cơ quan này được thành lập.

Trong nhiều năm, bà tham gia phiên dịch cho các chuyến thăm, cuộc gặp và hoạt động hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước, trong đó có cơ hội làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Đằng sau những cuộc gặp gỡ cấp cao ấy là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi người phiên dịch không chỉ thành thạo ngôn ngữ mà còn phải có kiến thức sâu rộng về chính trị, kinh tế, văn hóa và bối cảnh quan hệ song phương. Một từ ngữ được chuyển tải chính xác, một sắc thái được diễn đạt phù hợp có thể góp phần giúp các bên hiểu đúng quan điểm, thiện chí và mong muốn hợp tác của nhau.

Bà cũng tham gia phiên dịch cho nhiều đoàn công tác của Quốc hội, các bộ, ngành, ủy ban, doanh nghiệp và diễn đàn hợp tác. Trong khả năng của mình, bà luôn cố gắng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Bulgaria, đồng thời góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trong các cuộc đàm phán và quá trình xây dựng văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Qua nhiều năm làm việc, bà chứng kiến quan hệ Bulgaria - Việt Nam chuyển biến qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Nếu trước đây, tình đoàn kết và sự ủng hộ dành cho Việt Nam là một dấu ấn nổi bật trong quan hệ hai nước, thì ngày nay, hợp tác đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, với sự tham gia ngày càng đa dạng của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Gửi gắm tình yêu qua từng trang sách

Tình cảm của bà Stoyanka Dimitrova dành cho Việt Nam không chỉ được thể hiện qua công việc phiên dịch. Bà còn tìm cách đưa ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị của Việt Nam đến gần hơn với độc giả Bulgaria.

Năm 1986, bà dịch và xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh về thanh niên. Đây là tác phẩm duy nhất bà từng dịch trọn vẹn thành sách, qua đó giới thiệu tư tưởng và những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ đến với độc giả Bulgaria.

Năm 2023, bà tiếp tục tham gia cập nhật và biên soạn Từ điển Bulgaria-Việt Nam mới của Đại học Sofia. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với hai ngôn ngữ, việc tham gia công trình này mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần hỗ trợ những người học tiếng Bulgaria và tiếng Việt, đồng thời tạo thêm một công cụ kết nối giữa hai nền văn hóa.

Những đóng góp bền bỉ của bà đã được Nhà nước Việt Nam ghi nhận. Năm 2010, bà vinh dự được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Nhịp cầu không ngừng được nối dài

Không dừng lại ở những đóng góp trong công việc chuyên môn, bà Stoyanka Dimitrova còn gắn bó với Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập và hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội. Trên cương vị này, bà tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và sẻ chia giữa nhân dân hai dân tộc.

Bà Stoyanka Dimitrova cùng các thành viên của Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam sang thăm và làm việc với Đại học Đà Lạt vào năm 2025. (Ảnh NVCC)

Một trong những điểm tựa quan trọng trong hoạt động của Hội là mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tại Việt Nam. Hai tổ chức thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các chuyến thăm và các hoạt động giao lưu. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ duy trì sự kết nối giữa các thành viên mà còn tạo điều kiện để nhiều thế hệ người dân hai nước hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những thành tựu của nhau.

Theo bà, tình hữu nghị giữa hai dân tộc cần được nuôi dưỡng bằng những hoạt động cụ thể, cùng sự quan tâm và thiện chí được duy trì thường xuyên. Những chuyến thăm, cuộc gặp gỡ, chương trình giao lưu văn hóa hay sự hợp tác giữa các tổ chức nhân dân đều có thể góp phần làm cho mối quan hệ ấy trở nên gần gũi và thiết thực hơn.

Đặc biệt, sự hiện diện của đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam là một trải nghiệm giàu cảm xúc đối với bà và các thành viên trong đoàn. Được chứng kiến những thành quả mà Việt Nam đạt được sau chặng đường dài đấu tranh, xây dựng và phát triển, bà cảm nhận rõ hơn sức sống của một đất nước mà mình đã gắn bó từ những năm tháng còn nhiều gian khó.