Với thầy, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là thành tích giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi mà được chứng kiến các thế hệ học trò trưởng thành.

Thầy Đỗ Đăng Cao đã đóng góp bền bỉ 38 năm cho sự nghiệp trồng người.

Từ những lớp học nơi đảo xa

Năm 1988, sau khi tốt nghiệp đại học, với nhiệt huyết tuổi trẻ, thầy Đỗ Đăng Cao xung phong ra Côn Đảo, nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường cấp 1, 2, 3 Võ Thị Sáu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), nơi đang thiếu giáo viên. Quyết định ấy mở đầu hành trình 38 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của thầy. Niềm say mê với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật lý đã đưa thầy đến với ngành sư phạm. Khi tốt nghiệp, biết Côn Đảo đang cần bổ sung giáo viên, thầy đăng ký ra đảo công tác với mong muốn được trải nghiệm, cống hiến sức trẻ và mang kiến thức đến với học sinh nơi còn nhiều khó khăn.

Thời điểm đó, việc đi lại giữa đất liền và Côn Đảo rất vất vả. Muốn ra đảo, thầy cô phải đi tàu cá hoặc tàu hàng từ Vũng Tàu, mất khoảng 15-18 giờ trên biển; điều kiện sinh hoạt cũng còn thiếu thốn. Trường học khi ấy có cả ba cấp, mỗi khối chỉ có một lớp với 20-25 học sinh. Là giáo viên Vật lý, thầy Cao được phân công giảng dạy cả ba lớp trung học phổ thông, kiêm nhiệm một số môn ngoài chuyên ngành do thiếu giáo viên, nên thầy cũng phải tự học thêm nhiều. Ngoài giờ học chính khóa, giáo viên dành thời gian phụ đạo cho học sinh yếu.

“Điều kiện dạy học và sinh hoạt ở Côn Đảo khi ấy còn nhiều khó khăn, nhưng học sinh rất ngoan, có ý chí vươn lên; phụ huynh và người dân luôn dành cho thầy cô những tình cảm chân thành, ấm áp. Chính những tình cảm ấy đã giúp chúng tôi thêm yêu nghề và gắn bó với học trò”, thầy Cao chia sẻ.

Sau hai năm công tác tại Côn Đảo, năm 1990, thầy về Thành phố Hồ Chí Minh, giảng dạy tại Trường cấp 2, 3 Nguyễn Huệ, Thủ Đức. Ở địa phương vùng ven thành phố này, ấn tượng để lại trong thầy là những học trò vượt khó đến trường. Thầy nhớ có em ở cù lao Long Phước phải thức dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ, qua đò để kịp giờ học. Nỗ lực vượt qua khó khăn, sau này, không ít học trò thành đạt trong cuộc sống, trở thành niềm tự hào của người thầy.

Năm 1992, thầy được phân công về Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man, gắn bó cho đến nay và chứng kiến nhiều đổi thay của ngôi trường này. Sự đoàn kết của tập thể sư phạm, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên cùng những đổi mới trong công tác quản lý đã góp phần giúp nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của thầy Cao, cùng thầy chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò.

Trong suốt chặng đường ấy, không chỉ giảng dạy, thầy còn đảm nhiệm nhiều công tác như Trợ lý thanh niên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lý, giáo viên chủ nhiệm và phụ trách phòng thí nghiệm thực hành. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý đã trở thành niềm vui và động lực gắn bó với nghề của thầy. Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2025-2026, học sinh được thầy bồi dưỡng đã giành 20 giải học sinh giỏi cấp thành phố, gồm một giải nhất, 3 giải nhì và 16 giải ba. Những kết quả ấy là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của cả thầy và trò qua nhiều tháng miệt mài ôn luyện.

Thầy Cao chia sẻ, bồi dưỡng học sinh giỏi mang lại cho thầy nhiều niềm vui và động lực. Thầy mong muốn truyền cho các em niềm đam mê Vật lý, như những người thầy đi trước từng truyền cảm hứng cho mình. Mỗi khi học sinh giành giải, hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy những nỗ lực của thầy trò được đền đáp.

Đã chọn nghề giáo thì phải thương học trò

Trong 38 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Đỗ Đăng Cao đã trải qua nhiều giai đoạn thổi thay của ngành Giáo dục, từ chương trình, phương pháp giảng dạy đến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Theo thầy, yêu cầu đối với giáo viên và học sinh ngày càng cao, đòi hỏi người dạy phải thường xuyên tự học, đổi mới phương pháp. Công nghệ giúp bài giảng trực quan, sinh động hơn nhưng cũng đặt ra thách thức, đặc biệt với giáo viên lớn tuổi khi phải liên tục thích ứng với công cụ mới.

Trong giảng dạy, thầy Cao tích cực sử dụng công cụ trình chiếu, phần mềm mô phỏng, học liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thầy cho rằng việc ứng dụng công nghệ cần phù hợp, tránh làm giảm khả năng tư duy độc lập và sự chủ động của học sinh. Công nghệ và AI mang lại nhiều thuận lợi cho việc dạy và học song chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế quá trình tư duy của học sinh.

Tinh thần tận tụy, chủ động đổi mới của thầy còn thể hiện trong việc phụ trách phòng thí nghiệm thực hành Vật lý. Trong điều kiện còn thiếu thiết bị đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thầy Cao cùng đồng nghiệp tận dụng, cải tạo vật dụng sẵn có để lắp ghép các bộ thí nghiệm phục vụ dạy học lớp 12, như đo nhiệt dung riêng của nước, đo tốc độ sóng âm. Những bộ thí nghiệm này giúp học sinh trực tiếp quan sát, đo đạc, kiểm chứng kiến thức và gắn lý thuyết với thực tế.

Thầy Đỗ Đăng Cao trong tiết dạy trên lớp.

Thầy Cao còn dành nhiều tâm huyết cho công tác chủ nhiệm, phối hợp với phụ huynh giáo dục, động viên và hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp. Nhiều năm nay, các lớp do thầy chủ nhiệm đều đạt 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ trúng tuyển đại học trên 99%.

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp bền bỉ của thầy Cao trong sự nghiệp trồng người. Thầy Cao là nhà giáo tận tâm, luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy hiệu quả học tập của học sinh làm mục tiêu. Với học trò, thầy luôn quan tâm, thấu hiểu và tin tưởng vào khả năng tiến bộ của từng em. Với đồng nghiệp, thầy tận tình chia sẻ kinh nghiệm, sẵn lòng hỗ trợ và góp phần xây dựng tập thể đoàn kết.

Với những đóng góp bền bỉ, thầy Đỗ Đăng Cao đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Năm 2026, thầy được vinh danh với Giải thưởng Võ Trường Toản, phần thưởng có ý nghĩa đặc biệt sau chặng đường 38 năm gắn bó với nghề. Với thầy Đỗ Đăng Cao, điều quan trọng nhất trong suốt hành trình gắn bó với nghề giáo vẫn là tình thương dành cho học trò và trách nhiệm của người đứng lớp. Giống như nghề thầy thuốc, nghề giáo không chỉ đòi hỏi kiến thức, chuyên môn mà còn phải có tấm lòng. Khi thật sự yêu thương học sinh, người thầy sẽ có thêm động lực tận tâm giảng dạy, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.