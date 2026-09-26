Trọn vẹn niềm vui đêm hội “Vầng trăng của biển”

Chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” năm 2026 diễn ra tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, dành cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong Lữ đoàn. Tham dự có Thượng tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn; đại diện Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại diện doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, gia đình và các cháu thiếu nhi khu nhà công vụ trên địa bàn.

Thủ trưởng Lữ đoàn và đại diện các doanh nghiệp trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của đêm rằm, các cháu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian và hòa mình vào tiếng trống rộn ràng của tiết mục múa lân. Tiếng cười, ánh mắt háo hức của các cháu làm nên một đêm hội ấm áp, mang đến cho các cháu mùa Trung thu ý nghĩa.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 682 trao 7 suất học bổng cho các cháu có thành tích học tập tốt và 105 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Doanh nghiệp đồng hành trao tặng 122 bộ chăn, gối phục vụ sinh hoạt của các gia đình.

Thượng tá Phạm Đức Cần - Phó Chính ủy Lữ đoàn trao học bổng cho các học sinh học giỏi.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, Thượng tá Phạm Đức Cần cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp đã quan tâm, đồng hành cùng đơn vị, dành cho các cháu những phần quà thiết thực.

Đồng chí Phó Chính ủy chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phối hợp cùng đơn vị xây dựng khu nhà công vụ đoàn kết, văn minh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để các cháu học tập, vui chơi và trưởng thành.

Thăm tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Cũng trong dịp này, Lữ đoàn đến thăm, tặng quà Trung thu cháu Mai Nhất Phi, con một gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu. Hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với gia đình ngư dân, động viên cháu tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Vầng trăng của biển” là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 682 đối với hậu phương, gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực học tập, rèn luyện.

Không khí vui tươi, rộn ràng trong chương trình.

Hoạt động góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, để mỗi gia đình quân nhân trở thành điểm tựa vững chắc, giúp cán bộ, quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.