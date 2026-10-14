Trọn vẹn nghĩa tình trong đêm 'Khúc tri ân' tại TP.HCM

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các đại biểu tham dự chương trình

Kịch bản Khúc tri ân được dàn dựng công phu thành 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Hàng loạt ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được các nghệ sĩ thể hiện đầy tự hào và xúc động.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà , Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự chương trình

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, điểm nhấn sâu lắng của chương trình là cuộc giao lưu với bác sĩ quân y Trần Văn Bản (82 tuổi) - người vẫn lặng lẽ đồng hành cùng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Xem đây là món nợ nghĩa tình với những người đã ngã xuống, ông bộc bạch: “May mắn được sống sót trở về, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm đưa đồng đội về với đất mẹ, để các anh không còn nằm lại cô quạnh nơi đất lạnh”.

Bác sĩ quân y Trần Văn Bản chia sẻ tại chương trình

Hành trình thầm lặng của người cựu quân y không chỉ đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho bộ tranh Ước hẹn ngày trở về của họa sĩ Lê Sa Long.

Qua từng nét vẽ về sự hy sinh và khát vọng đoàn tụ, tác giả gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc cùng nỗi mỏi mòn ngóng trông của thân nhân liệt sĩ.

Tác phẩm trong bộ tranh "Ước hẹn ngày trở về" của họa sĩ Lê Sa Long

Từ hội họa đến âm nhạc, tinh thần tri ân tiếp tục lan tỏa qua phần trình diễn của các văn nghệ sĩ. NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ: “Sự đóng góp của nghệ sĩ không thể so sánh với hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. Được cất giọng trong không gian trang nghiêm này để bày tỏ lòng biết ơn đã là hạnh phúc lớn của người làm nghề”.

Ông nhấn mạnh, giá trị của “Khúc tri ân” không nằm ở quy mô tổ chức mà ở chiều sâu cảm xúc và sự thành tâm. Đặc biệt, toàn bộ nghệ sĩ, nhạc công và ê kíp thực hiện đều tự nguyện tham gia không nhận thù lao.

Khép lại đêm nghệ thuật là các giai điệu đi cùng năm tháng như Ngọn nến tri ân, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, cùng nghi thức dâng hương, thắp nến tưởng niệm. Những ngọn nến được thắp lên như lời nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Theo kế hoạch, sáng 14.10, TP.HCM sẽ trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, sau đó đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.