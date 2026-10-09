Trọn vẹn mùa lễ Sene Dolta nơi cực Nam Tổ quốc

Bà Đỗ Ái Lanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, trao quà đến các hộ gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp lễ Sene Dolta 2026.

Hòa chung không khí đó, niềm vui của bà con khắp các phum sóc như được nhân lên gấp bội trước những đổi thay rõ rệt trên quê hương Cà Mau. Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề và đầu tư hạ tầng giao thông, đời sống của bà con đã thực sự sang trang mới. Những con đường đất lầy lội đã được thay thế bằng đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp.

Nhiều cây cầu dân sinh kiên cố ra đời giúp việc giao thương, học tập và đi lại trở nên thuận tiện. Hàng trăm hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang, vững chắc.

Gia đình bà Lâm Thị Diệu ở ấp Mặc Đây (xã Vĩnh Lợi) vừa hoàn thành nhà mới kiên cố trị giá trên 80 triệu đồng. Bà Diệu xúc động chia sẻ, trước đây, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà tạm bợ, dột nát nên cả nhà đều lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Giờ được ở trong nhà mới, ai nấy đều vui mừng, gia đình biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền và đồng bào đã giúp đỡ để nhà bà bớt mối lo nơi an cư.

Ông Hà Phú Quí, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lợi thông tin, thời gian qua, việc chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc luôn được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố được trao tặng không chỉ giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, mà còn là bước đệm vững chắc để họ yên tâm lao động sản xuất và vươn lên phát triển”.

Ông Thạch Quết, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại phường Hiệp Thành vui mừng chứng kiến sự đổi thay của quê hương với điện lưới quốc gia đã kéo về tận nhà, nước sạch đầy đủ, đường giao thông rộng rãi. Được chính quyền quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đời sống bà con Khmer khấm khá hơn trước rất nhiều, con em được học hành chu đáo, có việc làm tốt. Bà con đón lễ Sene Dolta trong không khí đầm ấm, an vui, càng thêm trân trọng các chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng quà cho Hòa thượng Dương Quân, Trụ trì chùa Prek Chrou (Chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành) nhân lễ Sene Dolta.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội Từ Minh Phúc cho biết, là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, những năm qua, xã luôn chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ kinh tế gia đình. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đã kịp thời chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi giúp bà con đầu tư sản xuất, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở kiên cố. Đến nay, đời sống của đồng bào Khmer ở xã không ngừng được nâng lên...

Với hơn 26.990 hộ (khoảng 116.604 nhân khẩu, chiếm trên 5% dân số toàn tỉnh), trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau luôn xác định công tác chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Trước đó, với hơn 3.200 tỷ đồng được huy động đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2010 - 2025, hệ thống hạ tầng giao thông, trường học, y tế tại các địa bàn này đã được cải thiện rõ rệt; chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Trên 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và trên 90% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đây là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Cà Mau và tinh thần đoàn kết, vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn…

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau thông tin, giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt trên 444,6 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 392,7 tỷ đồng và vốn đối ứng địa phương gần 52 tỷ đồng).

Đây là một chủ trương lớn, phù hợp với thực tiễn đời sống, đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được quan tâm đầu tư đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cấp thiết về điều kiện sống, sinh hoạt của các hộ nghèo, giúp đồng bào từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Mùa lễ Sene Dolta năm 2026 trên quê hương Cà Mau vì thế càng thêm trọn vẹn. Những đổi thay tích cực trong từng phum sóc chính là sự khẳng định sức sống mới, tương lai tươi sáng hơn ở vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.