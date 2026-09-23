Trốn truy nã vì tội gây rối, 6 ngày sau bị bắt

Ngày 23/9, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai vừa bắt giữ Nguyễn Học Trung - đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Học Trung tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Học Trung (sinh ngày 24/9/1990, trú tại thôn Phố Gốt, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Xuân Mai, Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Oai xác định Nguyễn Học Trung đang lẩn trốn tại khu vực xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La.

Ngày 17/9/2026, Công an xã Thanh Oai đã triển khai lực lượng, tổ chức bắt giữ đối tượng.

Hiện Công an xã Thanh Oai đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao Nguyễn Học Trung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.