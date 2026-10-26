Trốn truy nã suốt 15 năm, người đàn ông bị bắt khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm.

Lò Văn Lập (SN 1989, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ (cũ) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo Quyết định truy nã số 7 ngày 22/12/2011.

Sau khi bị truy nã, Lập bỏ trốn sang Trung Quốc. Trong suốt thời gian sau đó, lực lượng công an đã nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi Lập trở về đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục lẩn trốn.

Đối tượng Lò Văn Lập bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian ở Trung Quốc, Lập thường xuyên thay đổi nơi sinh sống và làm việc, di chuyển từ tỉnh Quảng Đông sang tỉnh Quảng Tây, làm nhiều công việc khác nhau nhằm che giấu tung tích, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau nhiều năm, đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng có nhiều thay đổi.

Với tinh thần không để đối tượng truy nã ngoài vòng pháp luật, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì công tác xác minh, truy tìm, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để triển khai phương án bắt giữ khi có điều kiện.

Khi nắm được thông tin liên quan đến việc Lò Văn Lập trở về Việt Nam, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị triển khai các biện pháp cần thiết.

Ngày 26/10/2026, ngay sau khi Lò Văn Lập nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị, các lực lượng đã tổ chức bắt, giữ thành công đối tượng theo quy định. Cuộc lẩn trốn kéo dài từ năm 2011 chính thức kết thúc.

Việc bắt giữ thành công Lò Văn Lập sau 15 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, truy tìm của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị.