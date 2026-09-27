Trốn trong tủ quần áo định tạo bất ngờ cho vợ sắp cưới, nào ngờ em dẫn về nhà một người khiến tôi tức điên

Tôi và vợ sắp cưới đã quen nhau một thời gian và đang chuẩn bị cho đám cưới. Cả hai chúng tôi đều từng có gia đình riêng nên chuyện tiến tới hôn nhân lần này được hai bên bàn bạc khá kỹ, nhất là chuyện con cái.

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Tôi có một cậu con trai riêng. Con sống cùng tôi và vốn không thích những người lạ xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của mình. Ngay cả với vợ sắp cưới, con cũng chưa thực sự thân thiết. Tôi hiểu điều đó nên luôn cố gắng để hai bố con có thời gian làm quen dần với cuộc sống mới.

Cô ấy cũng có một cô con gái riêng. Con bé hiện đang sống với chồng cũ của cô ấy ở một nơi cách chúng tôi gần 500 cây số.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất rằng con gái cô ấy sẽ tiếp tục sống với bố, ít nhất là trong thời gian đầu sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi không muốn cuộc sống của các con bị đảo lộn quá nhanh, còn cô ấy cũng từng đồng ý với cách sắp xếp đó.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng.

Hôm ấy, tôi định tạo cho cô ấy một bất ngờ.

Tôi mua bánh, chuẩn bị hoa rồi đến nhà cô ấy. Vì hai người đã có chìa khóa nhà của nhau nên tôi tự mở cửa đi vào. Cô ấy không có ở nhà, tôi nghĩ chắc lát nữa sẽ về.

Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng mở cửa.

Tôi vội bê bánh và hoa chạy vào phòng, định trốn trong tủ quần áo để khi cô ấy bước vào sẽ bất ngờ.

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Tôi còn đang cố nhịn cười thì nghe thấy giọng của một đứa trẻ.

Tôi khựng lại.

Qua khe cửa tủ, tôi nghe tiếng cô ấy nói chuyện với một bé gái.

Đợi đến khi nghe rõ hơn, tôi mới nhận ra đó chính là con gái riêng của cô ấy.

Tôi thực sự bất ngờ.

Con bé sống cách đây gần 500 cây số. Nếu nó xuất hiện ở đây thì chỉ có hai khả năng: hoặc cô ấy đã về đón con, hoặc chồng cũ của cô ấy đưa con lên.

Nhưng điều khiến tôi nóng mặt không phải chỉ là việc con bé xuất hiện mà là những gì tôi nghe được sau đó.

Con gái cô ấy nói muốn về sống với mẹ và cô ấy đồng ý. Việc này có vẻ được quyết từ lâu rồi chứ không phải là hôm nay mới bàn.

Tôi ngồi trong tủ mà không thể tin vào tai mình.

Hai người còn nói với nhau rằng sau khi mẹ kết hôn, con bé có thể ở cùng mẹ. Cô ấy nói đã hứa với con rằng sẽ đón con về nên không muốn làm con thất vọng.

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Tôi càng nghe càng tức. Chúng tôi đã từng thống nhất chuyện này rất rõ ràng.

Tôi bước ra khỏi tủ. Hai mẹ con giật mình nhìn tôi.

Cô ấy còn chưa kịp nói gì, tôi đã hỏi thẳng tại sao con bé lại ở đây và tại sao hai người tự ý quyết định chuyện sống chung mà không nói với tôi.

Cô ấy giải thích rằng con gái đã lớn, đang cần mẹ và muốn được sống cùng mẹ thì mẹ đón con về là chuyện bình thường.

Tôi cũng nói rõ, con trai tôi vốn đã không thích người lạ, hơn nữa hai đứa trẻ đều đã lớn, không thể cứ nghĩ đơn giản rằng đưa về ở chung là chúng sẽ lập tức hòa thuận. Thế nhưng cô ấy vẫn giữ riêng quan điểm của mình dù trước đó, chúng tôi cũng đã từng thống nhất rồi.

Cuối cùng, tôi không muốn tiếp tục tranh cãi trước mặt con bé nên bỏ về.

Chỉ còn nửa tháng nữa là lễ cưới sẽ diễn ra nhưng chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Tâm sự từ độc giả tuantran....